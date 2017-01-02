CFTC报告：CBOT玉米期货12月27日持仓报告(表)

港报财经评论：内房楼价逆线走，去杠杆下买龙头--信报5月25日

国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。