CFTC报告：CBOT玉米期货12月27日持仓报告(表)

港报财经评论：拥抱蓝筹股，中电靠得住--经济日报5月25日
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年12月27日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空 未平仓合约(1,231,462口) 341,685 331,831 168,994 579,809 556,806 1090488 1057631 140,974 173,831 较12月20日变动(未平仓合约：增加4,026口) -13,496 22,671 1,042 10,847 -14,896 -1,607 8,817 5,633 -4,791 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 27.7 26.9 13.7 47.1 45.2 88.6 85.9 11.4 14.1 各类交易商数量(总计为706家) 147 143 144 245 318 477 544 (完) (整理 张若琪 审校 王丽鑫)
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
路透香港5月24日 - 中国在线和移动支付平台支付宝周三在香港推出其首个非人民币支付应用程序，进一步接近其扩大支付币种的目标。
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。