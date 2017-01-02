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市场报道 | 2017年 1月 3日 星期二 07:56 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货12月27日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年12月27日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况
报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空
                                                            未平仓合约(1,231,462口)
    341,685  331,831  168,994  579,809  556,806  1090488  1057631  140,974 173,831
    
    较12月20日变动(未平仓合约：增加4,026口)
    
    -13,496   22,671    1,042   10,847  -14,896   -1,607    8,817    5,633  -4,791
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       27.7     26.9     13.7     47.1     45.2     88.6     85.9     11.4    14.1
    
    各类交易商数量(总计为706家)
        147      143      144      245      318      477      544
    (完)
    
  

 (整理 张若琪 审校 王丽鑫)
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