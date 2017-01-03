金砖国家：12月30日/1月2日股汇市收盘纵览

路透1月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月30日(周五)/1月2日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 12月30日收报862.27点；1月2日收盘下跌0.05%，报861.88点。
中国股市：12月30日沪综指小幅收升结束2016年交易，但全年跌幅仍逾一成。中国股市周一休市，周二起恢复交易。
中国汇市：人民币12月30日收盘小升但逢低购汇仍多，全年跌幅6.6%创记录最大
香港股市：恒指12月30日收高1.0%，但2016年交投震荡全年大致收平
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 12月30日收报60,227.288点，1月2日收盘下跌1.06%，报59,588.702点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 1月2日收报3.2811/18，上日收报3.2532/62。
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南非股市：12月30日指标Top-40指数 收盘下跌0.17%，报43,901.99点，全年下跌4.1%；大盘综合指数 收盘下跌0.06%，报50,653.54点，全年上涨0.8%。 。
南非汇市：兰特兑美元 12月30日收报13.7350兰特，1月2日收报13.7200。
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印度股市：NSE指数周一收低，结束四日连涨，因银行股下挫。BSE指数 收盘下跌0.12%，报26,595.45点；NSE指数 收盘下跌0.08%，报8,179.5点。12月30日，BSE指数收报26,626.46点；NSE指数收报8,185.80点
印度汇市：卢比兑美元 周一收报68.2225，上日收报67.9200。
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俄罗斯股市：12月30日指标RTS指数 收盘上涨0.71%，报1,152.33点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘报602.59点。
俄罗斯汇市：12月30日卢布兑美元 贬值1.44%，报61.2725；卢布兑欧元 贬值2.08%，报64.52。(完)
(整理 王颖；审校 张涛)