《中国报摘》--中国证券报1月3日

港报社评：葛咸城非蝙蝠侠，民企难敌先天缺陷--信报5月25日
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
* 头版头条:
--深圳证券交易所日前实施信息披露制度改革，强化一线监管，上线“股东业务专区”，股东既可以继续通过上市公司披露权益变动信息，也可以自行注册账号履行信息披露义务。
* 其他:
--数据显示，2016年公募基金整体规模突破9万亿元人民币大关，再创历史新高；天弘基金以8,449.67亿元的规模依旧排名公募规模榜首。
--正在筹划回归A股的中国恒大 公告称，公司全资附属公司凯隆置业及恒大地产已与投资者订立投资协议，八家战略投资者将合计出资300亿元取得恒大地产经扩大后股权的13.16%。
--国有重点大型企业监事会主席季晓南接受专访时表示，2017年国企重要领域实质性改革步伐将会大于2016年，混合所有制改革、混改企业员工持股、国有资本投资运营公司组建等应加速推进。
--工业和信息化部赛迪智库报告称，中国工业经济增长动能转换加速迹象明显，有望保持平稳增长，预计2017年规模以上工业增加值增速在6%左右。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。