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亚洲 | 2017年 1月 3日 星期二 07:58 BJT

《中国报摘》--中国证券报1月3日

* 头版头条:

--深圳证券交易所日前实施信息披露制度改革，强化一线监管，上线“股东业务专区”，股东既可以继续通过上市公司披露权益变动信息，也可以自行注册账号履行信息披露义务。

* 其他:

--数据显示，2016年公募基金整体规模突破9万亿元人民币大关，再创历史新高；天弘基金以8,449.67亿元的规模依旧排名公募规模榜首。

--正在筹划回归A股的中国恒大 公告称，公司全资附属公司凯隆置业及恒大地产已与投资者订立投资协议，八家战略投资者将合计出资300亿元取得恒大地产经扩大后股权的13.16%。

--国有重点大型企业监事会主席季晓南接受专访时表示，2017年国企重要领域实质性改革步伐将会大于2016年，混合所有制改革、混改企业员工持股、国有资本投资运营公司组建等应加速推进。

--工业和信息化部赛迪智库报告称，中国工业经济增长动能转换加速迹象明显，有望保持平稳增长，预计2017年规模以上工业增加值增速在6%左右。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
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