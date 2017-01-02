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市场报道 | 2017年 1月 3日 星期二 07:57 BJT

CFTC报告：COMEX期铜12月27日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年12月27日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下
，以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(227,733口)
    112,505   66,742   28,542   70,391  118,773  211,438  214,057   16,295  13,676
    
    较12月20日变动(未平仓合约：减少5,309口)
    
     -6,720     -457   -2,097    2,280   -1,890   -6,537   -4,444    1,228    -865
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       49.4     29.3     12.5     30.9     52.2     92.8     94.0      7.2     6.0
    
    各类交易商数量(总计为303家)
        128       87       55       51       67      204      191
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 张若琪)
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