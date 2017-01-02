CFTC报告：CBOT小麦期货12月27日持仓报告(表)

中国企业：支付宝在香港推出首个非人民币支付应用程序
路透香港5月24日 - 中国在线和移动支付平台支付宝周三在香港推出其首个非人民币支付应用程序，进一步接近其扩大支付币种的目标。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年12月27日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(446,777口) 144,895 228,691 82,978 170,572 95,030 398,445 406,699 48,332 40,078 较12月20日变动(未平仓合约：减少609口) -1,796 -1,618 701 65 3,822 -1,030 2,905 421 -3,514 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 32.4 51.2 18.6 38.2 21.3 89.2 91.0 10.8 9.0 各类交易商数量(总计为439家) 148 143 118 109 91 321 299 (完) (整理 张若琪 审校 杜明霞)
路透香港5月24日 - 中国在线和移动支付平台支付宝周三在香港推出其首个非人民币支付应用程序，进一步接近其扩大支付币种的目标。
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
0040GMT * 欧元/澳元在亚洲市场盘初上涨0.2%，开盘持平 * 动能分析显示，5日、10日和20日移动均线上行，净偏多格局 * 涨势受限于9月高点1.5093，收盘若超越该点位则上看1.5166，后 者为2016年5月到今年2月跌势的76.4%回档位 * 若收盘跌破10日均线切入位1.4938，则涨势受阻 * 纽约盘的低点1.4925和高点1.5006分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 李爽)