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市场报道 | 2017年 1月 3日 星期二 07:56 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货12月27日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年12月27日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(446,777口)
    144,895  228,691   82,978  170,572   95,030  398,445  406,699   48,332  40,078
    
    较12月20日变动(未平仓合约：减少609口)
    
     -1,796   -1,618      701       65    3,822   -1,030    2,905      421  -3,514
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       32.4     51.2     18.6     38.2     21.3     89.2     91.0     10.8     9.0
    
    各类交易商数量(总计为439家)
        148      143      118      109       91      321      299
    (完)
    
  

 (整理 张若琪 审校 杜明霞)
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