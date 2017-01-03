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亚洲 | 2017年 1月 3日 星期二 08:33 BJT

全球汇市：投机客在2016年最后一周增持美元净多仓--CFTC/路透数据

路透12月30日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透
计算，截至12月27日的当周，投机客增持美元净多仓至241.7亿美元，前
一周为224.5亿美元。

    12月20日止当周投机客自10月以来首次减持美元净多仓，但随后反弹
，因汇市投机客在2016年最后一个交易周再度看多美元走势。
    
    分析师告诉路透，他们预计2017年美元将维持强势。但是，特朗普政
府的政策动向以及对美元升值的容忍程度仍存在很大不确定性。
    
    “主要取决于特朗普政府及中国经济的表现，”零售经纪商FX Primu
s首席市场分析师Marshall Gittler称，“总体而言，我预计美元将持续
上行。”
    
    投机客还连续第九周增持日圆净空仓，达到87,009口，为2015年8月
以来最高。
    
    投机客持有的欧元净空仓大幅降低至7月以来最低。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。

    日圆(12,500,000日圆为1口)
            12月27日当周       前一周
 多头仓位   40,565             64,200
 空头仓位   127,574            139,649
 净仓位     -87,009            -75,449
 
    欧元(125,000欧元为1口)
            12月27日当周       前一周
 多头仓位   123,281            117,460
 空头仓位   192,689            195,505
 净仓位     -69,408            -78,045
 
    英镑(62,500英镑为1口)
            12月27日当周       前一周
 多头仓位   50,062             44,152
 空头仓位   107,161            103,502
 净仓位     -57,099            -59,350
 
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
            12月27日当周       前一周
 多头仓位   14,303             33,476
 空头仓位   24,394             26,366
 净仓位     -10,091            7,110
   
     加元(100,000加元为1口)
            12月27日当周       前一周
 多头仓位   36,597             22,246
 空头仓位   38,195             34,000
 净仓位     -1,598             -11,754
 
    澳元(100,000澳元为1口)
            12月27日当周        前一周
 多头仓位   44,076              38,321
 空头仓位   45,586              34,380
 净仓位     -1,510              3,941
 
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)  
            12月27日当周        前一周
 多头仓位   25,448              28,313
 空头仓位   36,449              35,266
 净仓位     -11,001             -6,953
 (完)
  
 (编译 王兴亚；审校 张涛)
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