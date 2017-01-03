全球汇市：投机客在2016年最后一周增持美元净多仓--CFTC/路透数据

路透12月30日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透
计算，截至12月27日的当周，投机客增持美元净多仓至241.7亿美元，前
一周为224.5亿美元。
12月20日止当周投机客自10月以来首次减持美元净多仓，但随后反弹
，因汇市投机客在2016年最后一个交易周再度看多美元走势。
分析师告诉路透，他们预计2017年美元将维持强势。但是，特朗普政
府的政策动向以及对美元升值的容忍程度仍存在很大不确定性。
“主要取决于特朗普政府及中国经济的表现，”零售经纪商FX Primu
s首席市场分析师Marshall Gittler称，“总体而言，我预计美元将持续
上行。”
投机客还连续第九周增持日圆净空仓，达到87,009口，为2015年8月
以来最高。
投机客持有的欧元净空仓大幅降低至7月以来最低。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
12月27日当周 前一周
多头仓位 40,565 64,200
空头仓位 127,574 139,649
净仓位 -87,009 -75,449
欧元(125,000欧元为1口)
12月27日当周 前一周
多头仓位 123,281 117,460
空头仓位 192,689 195,505
净仓位 -69,408 -78,045
英镑(62,500英镑为1口)
12月27日当周 前一周
多头仓位 50,062 44,152
空头仓位 107,161 103,502
净仓位 -57,099 -59,350
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
12月27日当周 前一周
多头仓位 14,303 33,476
空头仓位 24,394 26,366
净仓位 -10,091 7,110
加元(100,000加元为1口)
12月27日当周 前一周
多头仓位 36,597 22,246
空头仓位 38,195 34,000
净仓位 -1,598 -11,754
澳元(100,000澳元为1口)
12月27日当周 前一周
多头仓位 44,076 38,321
空头仓位 45,586 34,380
净仓位 -1,510 3,941
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
12月27日当周 前一周
多头仓位 25,448 28,313
空头仓位 36,449 35,266
净仓位 -11,001 -6,953
(完)
(编译 王兴亚；审校 张涛)