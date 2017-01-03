全球汇市：投机客在2016年最后一周增持美元净多仓--CFTC/路透数据

路透12月30日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透 计算，截至12月27日的当周，投机客增持美元净多仓至241.7亿美元，前 一周为224.5亿美元。 12月20日止当周投机客自10月以来首次减持美元净多仓，但随后反弹 ，因汇市投机客在2016年最后一个交易周再度看多美元走势。 分析师告诉路透，他们预计2017年美元将维持强势。但是，特朗普政 府的政策动向以及对美元升值的容忍程度仍存在很大不确定性。 “主要取决于特朗普政府及中国经济的表现，”零售经纪商FX Primu s首席市场分析师Marshall Gittler称，“总体而言，我预计美元将持续 上行。” 投机客还连续第九周增持日圆净空仓，达到87,009口，为2015年8月 以来最高。 投机客持有的欧元净空仓大幅降低至7月以来最低。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 12月27日当周 前一周 多头仓位 40,565 64,200 空头仓位 127,574 139,649 净仓位 -87,009 -75,449 欧元(125,000欧元为1口) 12月27日当周 前一周 多头仓位 123,281 117,460 空头仓位 192,689 195,505 净仓位 -69,408 -78,045 英镑(62,500英镑为1口) 12月27日当周 前一周 多头仓位 50,062 44,152 空头仓位 107,161 103,502 净仓位 -57,099 -59,350 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 12月27日当周 前一周 多头仓位 14,303 33,476 空头仓位 24,394 26,366 净仓位 -10,091 7,110 加元(100,000加元为1口) 12月27日当周 前一周 多头仓位 36,597 22,246 空头仓位 38,195 34,000 净仓位 -1,598 -11,754 澳元(100,000澳元为1口) 12月27日当周 前一周 多头仓位 44,076 38,321 空头仓位 45,586 34,380 净仓位 -1,510 3,941 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 12月27日当周 前一周 多头仓位 25,448 28,313 空头仓位 36,449 35,266 净仓位 -11,001 -6,953 (完) (编译 王兴亚；审校 张涛)