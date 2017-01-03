《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月3日

*工商时报：

--晶圆代工龙头新春报喜，台积电 10奈米制程才在2016年第四季进入量产，今年第一季已领先三星等对手正式展开7奈米试产，开始提供客户试产初期的晶圆光罩共乘服务。据了解，台积7奈米试投片情况十分顺利，包括赛灵思 （Xilinx）、辉达 （NVIDIA）均将采用外，手机晶片大厂高通 也传出将在7奈米重回台投片。

--16名立委连署TRF(目标可赎回远期契约)〞一罪一罚〞的提案，预计2月立院新会期开议就准备闯关。这提案是由民进党籍立委江永昌发起，要推动火速排入2月之后的财委会及院会议程，快速通关，并要求金管会立即执行。

*经济日报：

--行政院长林全接受专访时表示，今年登场的税制改革主轴在营利事业所得税及个人综合所得税，将在总税收不变前提下，适度增加营所税收、减少综所税收；现行17%的营所税率将提高，但幅度尽量小，达到最大效果。

--行政院一个月内将提出扩大公共建设计画，并拟编跨年度的特别预算推动，锁定轨道、治水、城乡特色等三大建设，行政院长林全表示，正盘点计画，不涉土地征收及在境内生产者将优先做，以创造更大效益。

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。