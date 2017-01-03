中国债市：12月托管量增加3,542亿元，全国性银行及保险减持--中债登

路透上海1月3日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，12月末债券托管余额为4 3.73万亿元人民币，当月增加3,542亿元，较11月的增量8,581亿元大幅下降。按投资者分类 来看，当月城商行、农商行及基金类机构净增持债券，全国性商业银行及保险机构则减持。 12月境外机构债券存量增加218.62亿元，为连续第五个月增持。其中持有国债规模增至 4,236.51亿元，较上月末的4,167.15亿元继续增加，全年共累计增持1,752亿元。 2016年全年投资者债券持有变化方面，商业银行净增加5.34万亿元居首，基金类以2.45 万亿元追随其后。保险机构全年为净减持，规模3,374.74亿元；境外机构全年增持1,762.64 亿元。 分券种来看，12月各类利率债托管量均有增长，但国债、地方债增量较上月明显下降， 是12月债券托管增量缩水的主要原因。 其中记账式国债当月托管量增加696亿元，11月为1,683亿元；地方债增加1,212亿元， 上月增加4,517亿元。政策性银行债12月托管量增加904亿元，11月为928.9亿元。 以下为2016年12月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币): 12月末 当月增减 当年累计增减 合计（按债券） 437,268 3,542 86，846 特殊结算成员 26,272 46 6,170 商业银行 274,601 1,437 53,407 其中：全国性商业银行 211,441 -703 37,634 城市商业银行 37,975 1,325 9,101 农村商业银行 21,481 1,000 6,865 保险机构 19,152 -776 -3,375 基金类 72,556 1,473 24,490 其中：商业银行理财产品 8,395 330 3,637 境外机构 7,788 219 1,763 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易 市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期 融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。 目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上 海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (整理 吕雯瑾; 审校 李宏薇)