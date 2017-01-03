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亚洲 | 2017年 1月 4日 星期三 07:18 BJT

****主要国家经济指标预测--1月4日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值        前值

    1月4日(三)
    0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)            12月        --          51.9
    0745 法国消费者信心指数                           12月        --            98
    0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI                  12月        --          53.3
    0850 法国Markit服务业PMI                          12月        --          52.6
                   综合PMI                                        --          52.8
    0855 德国Markit服务业PMI                       12月终值      53.8         53.8
                   综合PMI                                        --          54.8
    0900 欧元区Markit服务业PMI                     12月终值      53.1         53.1
                     综合PMI                                     53.9         53.9
    0930 英国消费者信贷(亿英镑)                       11月     增加16    增加16.18
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                          增加35    增加32.78
             抵押贷款批准件数(件)                              67,400       67,518
             M4货供额(较前月)                                     --         +1.1%
    0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI                     12月       52.8         52.8
    1000 欧元区HICP(较上年同期)                    12月初值     +0.9%        +0.6%
               扣除食品和能源HICP(较上年同期)                   +0.8%        +0.8%
    1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         12月初值       --         -0.1%
                              (较上年同期)                        --         +0.1%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                   --         -0.2%
                                   (较上年同期)                   --         +0.1%
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        --           --
                抵押贷款再融资指数                                --           --
    1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数       12月        --         720.5 
    1830 美国汽车销量年率(万辆)                       12月      1,770        1,787
    2230 澳洲AIG服务业指数                            12月        --          51.1
    
    1月4-13日
    0930 英国抵押贷款利率                             12月        --          4.2%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段       现值      预估值 
    
    1月3日(二)
    0145 中国财新制造业采购经理人指数(PMI)           12月        51.9        50.7
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)  12月初值     +0.8%         --
    0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)               12月        56.0         --
    0855 德国经季节调整失业人数变化(万人)            12月     减少1.7     减少0.5 
             未经季节调整失业人数(万人)                         256.8         -- 
             经季节调整失业率                                    6.0%        6.0% 
             经季节调整失业人数(万人)                           263.8         --
    0930 英国Markit/CIPS制造业PMI                    12月        56.1        53.3
    1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)          12月初值      +0.7%       +0.6%
                            (较上年同期)                        +1.7%       +1.5%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                   +1.0%       +0.6% 
                                 (较上年同期)                   +1.7%       +1.3%
    1430 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)12月        51.8         --  
    1445 美国Markit制造业PMI                      12月终值       54.3         --
    1500 美国建筑支出(较前月)                         11月      +0.9%       +0.6% 
    1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI               12月       54.7        53.6 
                              投入物价分项指数                   65.5        55.5
                              就业分项指数                       53.1        52.5
                              新订单分项指数                     60.2         -- 
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                         12月    3,711.0         --
    2300 韩国经常帐收支(亿美元)                       11月   盈余71.4         -- 
   (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张若琪/于春红 审校 杜明霞)
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