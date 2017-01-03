主要国家经济指标预测--1月4日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月4日(三) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 51.9 0745 法国消费者信心指数 12月 -- 98 0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 12月 -- 53.3 0850 法国Markit服务业PMI 12月 -- 52.6 综合PMI -- 52.8 0855 德国Markit服务业PMI 12月终值 53.8 53.8 综合PMI -- 54.8 0900 欧元区Markit服务业PMI 12月终值 53.1 53.1 综合PMI 53.9 53.9 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 增加16 增加16.18 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加35 增加32.78 抵押贷款批准件数(件) 67,400 67,518 M4货供额(较前月) -- +1.1% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 12月 52.8 52.8 1000 欧元区HICP(较上年同期) 12月初值 +0.9% +0.6% 扣除食品和能源HICP(较上年同期) +0.8% +0.8% 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 -- -0.1% (较上年同期) -- +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -0.2% (较上年同期) -- +0.1% 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- -- 抵押贷款再融资指数 -- -- 1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 12月 -- 720.5 1830 美国汽车销量年率(万辆) 12月 1,770 1,787 2230 澳洲AIG服务业指数 12月 -- 51.1 1月4-13日 0930 英国抵押贷款利率 12月 -- 4.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月3日(二) 0145 中国财新制造业采购经理人指数(PMI) 12月 51.9 50.7 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 12月初值 +0.8% -- 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 12月 56.0 -- 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 12月 减少1.7 减少0.5 未经季节调整失业人数(万人) 256.8 -- 经季节调整失业率 6.0% 6.0% 经季节调整失业人数(万人) 263.8 -- 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 12月 56.1 53.3 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 +0.7% +0.6% (较上年同期) +1.7% +1.5% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +1.0% +0.6% (较上年同期) +1.7% +1.3% 1430 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)12月 51.8 -- 1445 美国Markit制造业PMI 12月终值 54.3 -- 1500 美国建筑支出(较前月) 11月 +0.9% +0.6% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 12月 54.7 53.6 投入物价分项指数 65.5 55.5 就业分项指数 53.1 52.5 新订单分项指数 60.2 -- 2100 韩国外汇储备(亿美元) 12月 3,711.0 -- 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 11月 盈余71.4 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪/于春红 审校 杜明霞)