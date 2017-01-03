中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均调整，CFETS指数微跌至94.83

路透上海1月3日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周二公布，上周五(30日)的CFETS人民币汇率指数 较前周下跌0.27%至94.83，较2014年底则仍下跌5.17%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数 和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数 分别为96.24和95.5，较前周分别下跌0.25%和下跌0.26%，较2014年底则分别下跌3.76%和下跌4.50%。

2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。

上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。

上周人民币兑美元即期 走平，而美元指数 上周下跌0.78%，因交易商利用假日季淡静的市况 ，对美元近期升势获利了结，而风险意愿减弱拖累美国公债收益率下滑，也令美元吸引力降低；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌10.73%，而美元指数则累计上涨13.23%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数。中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

CFETS在2016年底宣布，2017年起CFETS人民币汇率指数货币篮子新增11种货币至24种，其中美元权重由0.2640下调至0.2240，以进一步完善CFETS人民币汇率指数生成发布机制，增强汇率指数货币篮子代表性。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)