《台湾重要政经日程》--1月3日-10月10日

《中国报摘》--中国证券报5月25日

--国际评级机构穆迪将中国主权信用评级从Aa3下调一级至A1，并将展望从负面调整为稳定。专家表示，不认同穆迪的看法，中国经济明显呈现企稳向好态势，同时债务风险总体在可控范围内。随着各项政策措施的落实与推进，中国经济的运行质量将继续改善。