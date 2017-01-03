《台湾重要政经日程》--1月3日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================
1/3(二)
--10:00 中经院〞2016年12月台湾采购经理人指数发布记者会〞。
--16:30 金管会例行记者会。
====================================================================
1/5(四)
--08:30 主计总处公布12月消费者物价指数(CPI)年变动率，上月为年增1.97%。
--16:20 央行公布12月外汇存底金额，上月为4,343.48亿美元。
1/9(一)
--16:00 财政部公布海关进出口数据，11月出口年增12.1%。
1/20(五)
--16:00 经济部公布12月外销订单年变动率，上月为年增7.0%。
1/23(一)
--08:30 主计总处公布12月季调失业率，上月3.84%。
1/24(二)
--16:20 央行公布12月M2年增率，上月为年增3.96%。
1/25(三)-1/26(四)
--股市无交易，仅办理结算交割作业。
1/27(五)-2/1(三)
--农历春节，金融市场休市。
2/18(六)
--调整上班日，金融市场开市一日。
2/20(一)
--16:20 央行公布第四季经常帐，第三季经常帐顺差为170.9亿美元。
2/27(一)-2/28(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
4/3(一)-4/4(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
5/1(一)
--劳动节放假一日。
5/29(一)-5/30(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
6/3(六)
--调整假期，金融市场开市一日。
9/30(六)
--假期调整，金融市场开市一日。
10/4(三)
--公众假期，金融市场休市。
10/9(一)-10/10(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
注：*代表新增。(完)
(记者 高洁如; 审校 乔艳红)