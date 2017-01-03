《香港报摘》--其他报纸重要消息1月3日

**明报**

--美国奢侈品牌COACH 大中华区（中国大陆、香港及澳门）销售额自2015财年首次超越日本，仅次于占集团整体销售净额55%的美国市场。大中华区总裁兼首席执行官Yann Bozec表示，集团的品牌转化计划正切合中国人近年购物喜好变化，中国地区销售额于2017财年首季（截至去年10月1日的3个月）继续录得双位数字增长，反映转化计划渐见成效。

**苹果日报**

--新地 年度重头戏Grand Yoho二期，所有前期工作已就绪，料最快今日开价。另一焦点，中国海外 的＂港人港地＂项目启德1号二期，昨午亦上载楼书，今将开放示范单位，上述两楼盘共1,450伙料农历年前交锋。

**星岛日报**

--恒隆地产 旗下奥运站楼盘＂浪澄湾＂，于周六除夕日沽清48伙后，旋即加推第1座58伙，首日录得接近足额认购。

**文汇报**

--旗下已经拥有三家上市公司（西王食品 、西王特钢 ，西王置业 ）的西王集团，其董事长王勇表示，力争三至五年将再打造西王糖业、中再西王两家上市公司，重组西王置业，集团控股上市公司达到五家。（完）

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