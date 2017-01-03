港报财经评论：多变时代，入市有待--信报1月3日

多变时代，入市有待/ 陆文

转眼已跨年踏入2017年，投资者视一年之计在于春有多层意义，本栏恭祝读者今年投资顺境、目光如炬获取丰富回报之余，亦不妨对今年投资展望作初步探讨。

面对早前强调今年全球政经局势处多变时代，尤其是各国配合国民求变下出现的领袖更替，直接影响政经布局或可能产生不确定性，对中长线甚至短期投资带来难以预期的风险。早前笔者已建议年初宜静观其变，提升现金水平候机而动。上周寄望年结前粉饰橱窗活动带来大市与个股呈技术反弹，在恒指回升至22000点水平作2016年年结下，提供不错的减磅套现良机已竟全功。

年初有不少具参考性的市况表现数据，作为推测全年走势。不过，2017年的政经变数着实太多，难以作有信心的预测下，传统上年初作为基金新一年重新投入资金部署的旺季，参考性大打折扣，大部分基金经理经历去年底作资金流重新调配后，看好的美股甚至商品价格已升，看淡的新兴市场及加息疑虑下的风险亦已有所反映，好淡在后市会否进一步发酵还是等着瞧。

经历近8年的全球量化宽松时代近尾声，利率正常化一如过往去杠杆化下，引发＂百业之母＂的银行业务缩减，对全球经济发展带来不同程度的冲击，特别是早前笔者提及＂平钱＂对科网等炒概念的新经济产业有利，反之亦然。当然在全球央行已进行大量发债及量宽下，利率正常化的步伐会非常缓慢，令这新兴产业板块只会有发展慢下来之虞，或为投资者参与这类产业股份提供炒上落良机。

即将正式入主白宫的美国总统特朗普，将为全球政经带来最大的不确定性，在国内能否落实以减税及作4万亿美元的财政刺激政策刺激美国经济增长，全球资金滙聚下美元走强，以及再为美国增长提供动力，目前一切基于假设，即使能如期落实，但其涉及的内外经济结构可能出现的变动知易行难，单是促使美国企业因减税优惠回流本土设厂生产，在高昂的生产成本能否透过自动化等科技令产品在短期内重拾市场竞争力，已有一定难度。经历近20年的全球化一旦逆转，在目前全球政经依然处于颇大博弈下谈何容易，一切留待特朗普上任后的百日蜜月期内推动政策的细则及进展才有新启示。

事实上，特朗普对中国经济及国力冒起的敌意，双方未来在东南亚地区带来的地缘风险，贸易保护主义的争拗及制裁，一切均有着太多难以估计的变化；加上俄罗斯等似敌似友关系下，国际政局多变，可能引发连锁影响，包括央行利率政策及货币滙率的变动，以及商品价格在经济展望下的起伏等等。

此外，4月法国总统选举及9月左右的德国总理选举，对欧盟会否带来解体的冲击，加上今年英国与欧盟正式进行脱欧洽商，在德法现任领袖致力维护欧盟团结决心下争拗难免，而美国亦乐于见到一个内讧的欧盟，有利资金从欧洲流走，趁机重整美国经济结构。

对香港政经影响最大的中国亦将进入一个以静观外围变化下的维稳期，去年走入一段资金流走期，人民币弱势令全球资金从内地流出，美元强势加速人民币贬值压力，短期的利淡冲击是中国过去好几年为稳定全球经济增长付出代价，但中线反而有解脱之感，亦为笔者预期今年年中中港两地或会有亮丽表现提供条件。当然，最终还是要看上半年全球政经的发展形势，投资者宜持盈保泰，无论是加息及地缘政治风险升温，或是中美在商贸上的博弈，内地经济在债市及楼市可能引发的震荡，均为投资者在年内提供不少调整的收集良机，目前犯不着为一段短线升跌而作错误的部署。

过去20年港股已随着经济增长见顶，加上全球资金流向大潮下，正反覆进入一段漫长的上落市周期。传统智慧是有钱即灵，否则巧妇难为无米炊，目前面对全球量宽减退，加息周期冒起，内地短期水紧加剧，北水南下受制以免内地资金流走的政策下，预期1月港股难有太理想表现，恒指在21000/22500作短线炒上落，投资部署还是候机吸纳强势板块，但入市资金应以二三成为上限，这相对保守策略在目前本港银发一族日益增加之际颇为适用，并适时作逆向投资部署。紧记港股在未有结构性转变时，配合内地维稳政策，令占港股企业收益的中资股不会有大升大跌能耐，极其量属个别发展，留意部分呈泡沫化的产业最终在地心吸力下大幅调整的机会颇大，其一为本港楼市在加息阴影笼罩下已呈量跌价升的寻顶现象，一旦本港经济因外围变化出现冲击，调整势所难免。

长假期后港股难寄厚望，特别是年结前个别重磅股如腾讯（00700）等已率先反弹，小心高位蟹货多下有反弹难上升，虽然各大行纷纷挑选一批＂首选股＂名单，但大部分为去年第四季推介板块的延续。

面对内地今年GDP增长适度下调至6.5%或以下，投资者要适应未来低增长下的股票投资。内地炒改革扶持政策活动多，回顾已订下的十三五规划中寻找目标即可，但在内地维稳及摸着石头过河的大方向下，现阶段并非为全年甚至首季作选股的理想时刻，部分股份或因有基金作年初重投资金而短暂有表现，但大气候没有改善下，还是少做少错，静待一个有值博率的入市良机吧！暂无新年礼物迎春，sorry！（完）

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