港报社评：故宫馆决策确有不妥，后续审视社会成熟度--明报1月3日

近年社会有一股氛围，就本港与内地互动，甚至与中央的关系，一定程度显得扞格，未来整体社会就此需要调适，其中特区政府的角色尤其重要，须致力消除误解、重塑两地融和互动关系。故宫文化博物馆＂下称故宫馆＂落户西九文化区，本属好事一桩，惟当局为回避争议而绕过既定程序，事态拍板公布之时，对许多人而言宛如＂突袭＂，使这桩好事不仅未能调和扞格，反而徒生误解，当局亦陷于被动景况，殊为可惜。今次事件，政府须汲取经验教训。

故宫博物院无论在北京或是台北，以其藏品珍贵和丰富，都举世知名，本港的故宫馆虽然并非＂分馆＂，惟此乃北京、台北之外，另一处展示故宫珍藏文物的博物馆，有重要意义。西九文化区规划之初，已有讨论不担心硬件建设，就怕缺乏有分量展品吸引观衆，故宫馆就提高和巩固西九的地位，肯定是一大助力；另外，北京故宫展品在港展出、定期更换，对内地和外国旅客应有吸引力和号召力，有助于旅游业。

香港是多元社会，任何事即使主流意见高度一致，总会有一些杂音，故宫馆落户西九就是这类事态。现在社会上讨论此事，即使持异议者，主要并非认为西九不应该设置故宫馆，而是质疑当局并未按程序谘询公衆；立法会24名非建制议员要求西九董事局主席、政务司长林郑月娥交代情况，基本上也是抱持这种态度。故宫馆对本港的好处显而易见，当局只要按正常程序处理，不难获得社会普遍支持，现在却陷于被动，使这桩好事蒙上阴影，完全是操作不当的结果。

西九管理局发表声明，表示文化区发展图则，早已进行广泛公衆谘询，并获城规会及行政会议核准通过，认为文化馆属图则用途范围，毋须进行相关谘询，云云；《西九文化区管理局条例》第19条规定，管理局须就有关发展或营运艺术文化设施等谘询公衆，规定清晰明确，管理局声明的说法，显得硬拗了，并无说服力。因为即使董事局个别成员获谘询，或是董事局全体成员通过兴建故宫馆，只是他们并非公衆，不能说这样就做了公衆谘询。

近年本港事务涉及内地或中央，少数人基于政治考量或对中央缺乏信任，采取质疑甚至对抗立场，高铁香港段、港珠澳大桥如是，连发展新界东北对应房屋短缺问题，也演变至什么＂为内地富豪的后花园＂等胡编揑造的胡说八道，虽然这些病态思维仅存在少数人，不过，在这几年的特殊时空，它对社会产生影响，也窒碍了政府施政。当局或许想避过政治干扰，意图透过行政手段落实故宫馆，只是当局这样的盘算和操作，恰恰是被少数人的病态思维牵动，迷失了角色，反而最终暴露操作失当，难以回旋。

其实，当局处理涉及本港与内地或中央的事宜，在少数人故意扭曲胡搞之下，作为香港的主心骨，更应该执之以正，开诚布公，按一贯程序处理；特别是故宫馆这类事宜，光明正大，根本毋须绕路而行，设若意图搞暗渡陈仓，更是没有必要、也不应该。按事态发展，管理局有＂补镬＂意图，例如稍后就故宫馆将举行公衆参与活动，让市民和持份者共同参与推展这个项目，期望当局坦然面对质疑，妥善处理，使故宫馆免受更多滋扰，争取尽快按序完成，为西九文化区添姿采。另外，建馆35亿元虽云由马会捐助，不过，已经选定由特定建筑师负责兴建，由于事涉金钱利益，当局的做法更嫌草率，因为连正常招标程序也绕过，即使特定建筑师再高资历、资格恰当，也难免被质疑利益输送；当局应该按正常程序招标，以免引发更多猜测。

当局就故宫馆落户过程和处理，确有不当之处，立法会非建制议员质疑未谘询公衆，无可非议，不过，期望议员有所为有所不为，例如不应该因为程序有问题而全盘否定在西九文化区兴建故宫馆，事实上也看不到社会主流意见反对建馆；议员应该促使当局在建馆过程中，吸纳更多公衆参与。设若事态演变至被少数人＂骑劫＂，又沦为什么＂献媚＂、＂文化统战＂、＂政治任务＂等政治先行的战场，则是再一次证明扭曲思维盘缠不去，也证明当局绕过公衆谘询的操作，有客观需要。期望故宫馆事件是香港社会生态少一点政治、多一点实务的转捩点。（完）

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