路透基点：并购活动推动2016年香港市场联贷规模创下纪录高位

路透香港12月30日 - 事件驱动的融资活动、尤其是那些支持中国企业海外扩张的融资交易，推动2016年香港市场的银团贷款交易达到174笔，贷款规模创下纪录高位1,060亿美元，超过了2014年触及的前次历史高位920亿美元。

2016年香港市场的贷款规模较2015年的870亿美元增加21.8%，这令香港在亚洲(除日本)市场上成为除中国大陆以外的唯一一个贷款规模超过1000亿美元的市场，因中国企业筹措离岸贷款的行动催生了大量融资交易。

这些交易主要为国有企业融资以及私营企业融资，包括9月时中国化工集团公司达成的127亿美元有追索权过桥贷款联贷案，用来支持以430亿瑞郎(434.5亿美元)收购瑞士种子和农药公司先正达(Syngenta)。该案为亚洲地区(除日本)的最大贷款案。

“2016年并购活动增加，为银行业提供了更多的放贷机会，”瑞士信贷北亚及亚太地区融资部门负责人Lewis Wong说道。“但由于人民币贬值，许多中国企业选择在国内市场融资，造成中国企业的离岸贷款活动急剧下降。”

中国企业的离岸贷款规模占到香港贷款市场总量的66.3%，而蓝筹股企业的重返以及中国科技企业进行的多笔大额融资起到了提振作用。

中国信达资产管理股份有限公司2月为收购南洋商业银行所进行的390亿港元(50亿美元)包含三档的融资案是另一宗大手笔贷款；中国互联网巨头腾讯控股也于10月融资35亿美元收购芬兰游戏开发商Supercell的大多数股权。在此数月之前，腾讯还进行了两笔普通贷款。中国互联网企业和电商巨头阿里巴巴集团和百度2016年也在香港市场筹资，中国互联网三巨头BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)共贷款104.4美元。

“银行更喜欢轻资产信贷，而他们对于现金流贷款的容忍度也在日益提高。市场上也出现了一些考验银行偏好的新交易，”Wong说道。

尽管贷款规模创下纪录，但2016年总计162笔的贷款数量则大幅低于2015年的192笔。贷款数量下降，促使银行在严厉的定价环境下竭尽全力进入高等级信贷市场，而银行认为这是具有挑战性的。6月时，香港地铁公司(MTR)在近十年之后重返联贷市场，与21家银行达成250亿港元的联贷。250亿港元贷款等额分为三年期定期贷款和五年期循环贷款，贷款利率分别较香港银行同业拆息(Hibor)加码54和64个基点，最高综合收益分别为63和73个基点。三年期贷款的定价对香港银行业者而言，是2008年全球金融危机以来的最低水平。

部分蓝筹股企业和房地产开发商也以非常低的价格水平融资，将定价进一步推低到了双位数，而银行则感到很难适应这一趋势。

“当前的定价水平处于临界点，因为筹资成本不低，而利差有限，”Wong说道。“我认为定价进一步走低没有太大空间。”(完)