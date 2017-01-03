台湾汇市：台币兑美元先贬后升，受外资汇入力道增强激励

路透台北1月3日 - 台币兑美元 周二早盘先贬后升。交易员指出，受人民币等亚币盘初走弱影响，台币跟着走低，一度刷新近半年盘中新低；惟随后在外资汇入力道增强及出口商进场抛汇带动下，促使台币止贬走升。

他们指出，随国际美元转强，早盘人民币等亚币盘初均呈偏弱格局，台币亦一度跟着走低，惟随后因外资汇入力道明显转强而震荡走升，短线观察重点在外资汇入和出口商抛汇力道及市场预期心理。

〞没有人要买美金了，早盘一家原本在买美元的外资保管行，也变成卖美金了。〞一大型银行交易员说。

他并称，离岸人民币早盘一度明显挫低，但贬幅很快即缩减，台币开低后受人民币止贬、出口商进场抛汇及外资汇入激励，随后又回到32.300以下交易；11点过后因外资保管行一致进场卖出美元，激励台币由贬转升。

台币兑美元早盘最低跌至32.375，创近半年盘中新低，此前盘中低位为2016年7月6日的32.415。

中国人民币兑美元 开盘报6.9540元，上日收报6.9467元。

本地时间11:38，台币兑美元报32.242；韩元兑美元 报1,204.4，上日收在1,208.0；台股 上涨0.09%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘相近；目前一个月美元/台币远汇 报32.203/32.228，上日收在32.370。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•32.280-32.350。

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