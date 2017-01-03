标题新闻：阿根廷政府称2018年1月开始逐月下调大豆出口税0.5个百分点，2019年末降至18%

美国政经：共和党医保法案将导致2,300万人失去医疗保险--CBO

路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。