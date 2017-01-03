中国债市动态：基差过大10年国债收益率上涨，净回笼无碍NCD等需求向好

路透上海1月3日 - 因与期货存有较大基差，中国银行间债市周二早盘10年期国债在卖盘压力之下，收益率明显上涨，而相近期限金融债表现较为平稳；另外，尽管央行在公开市场大额净回笼，也无碍短期内资金宽松预期，同业存单及高评级信用债等短期品种需求继续向好。

中国央行公开市场今日进行了总额400亿元人民币逆回购操作，其中七天期200亿元，14天期200亿元，28天逆回购连续第四日缺席。据此计算，单日净回笼1,550亿元。

上海一银行交易员称，10年国债现券和期货基差很大，市场收窄预期较重。“现在很多人卖(10年国债)现货，多期货。”

交易员透露，剩余期限近10年的国债160023券最新成交在3.11%-3.12%附近，较上日收盘涨约10个基点(bp)。中债同期限国开债160213最新成交 在3.67%，上日尾盘为3.65%。

国债期货基差是指国债期货和现货之间价格的差异，基差=现券价格-期货价格×转换因子。如果投资者认为基差会下跌，现券价格的上涨(下跌)幅度会小于(大于)期货价格乘以转换因子的幅度，则卖出现券，买入期货。

兴业证券固收团队唐跃等撰写的最新报告也认为，考虑到年度考核可能限制空头平仓、套利多头建仓的步伐，现在期货基差还比较高，但过了元旦后，在春节之前，基差有很大的机会收窄。

另外，元旦后首个交易员银行间市场资金面仍然宽松，安全性高且收益亦有吸引力的同业存单和高评级信用债等，继续受机构追捧。