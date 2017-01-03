台湾货币市场：提存期最末日短率松动微向下，资金供过于求

* 提存期底短率略微走低

* 央行维持宽裕，外商多钱令资金供过于求

* 短票利率松动向下

* 公债附买回利率小幅走低

记者 高洁如

路透台北1月3日 - 台湾银行间短率周二在提存期最后一日略微走低。资金调度人员指出，央行在年关前着手调控市场资金，今日更有去年发行的1,500亿台币一年期定存单到期，挹注市场，使12月提存期最末日资金非常宽裕，供过于求。

交易员表示，虽然今日央行标售1,000亿台币一年期定存单，不过是明日才交割，因此今日所有金融机构大都呈现多钱。近期外商银行的资金又重回宽裕，供给市场，且央行也刻意宽松之下，短率稳中趋跌。

〞这1,500亿倒进来，大家都有钱了，〞一位小型商银交易员表示。

另外一家商银交易主管也称，今日是提存期底，且央行刻意维持宽松，市场资金的供给远大过需求。估计明日交割完一年期定存单之后，资金可回复较平衡的状态，〞旬底松到爆，明天才会慢慢恢复正常。〞

因应农历年新钞需求，台湾银行从2016年12月28日起至2017年1月16日陆续排定银行提领新钞。根据央行统计，12月30日的通货发行数为1兆(万亿)9,381亿余台币，较上日约增加194.66亿。

本地时间15:10 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.186 32.279 台湾加权股价指数<.TWII 9,272.88 9,253.50 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.170% 0.174% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.170-0.190% 0.173-0.250%

--一周拆款利率区间 0.170-0.450% 0.175-0.480%

--两周拆款利率区间 0.175-0.390% 0.190-0.450%

**短票利率松动向下**

短票方面，票券商交易员指出，虽然今天是新年首个工作日，但也是12月提存期的最后一日，不过受到央行宽裕市场资金的举措影响，短票利率也有松动向下。

〞农历年我们当然还是以卖票为主。有人会预期年前利率会波动，但还是要想办法把预期降低。〞一位大型票券商交易主管表示。

他们也说，若央行持续宽松市场资金，利率走升的机会即大大降低；但若市场对年前利率走高有预期，一直囤积资金，也可能会像12月初的情况，利率向上走高。

今日农历年前自保短票利率承作区间主要成交在0.38-0.50%，利率区间低位下行；上日在0.39-0.50%；跨农历年自保短票利率承作区间主要成交在0.42-0.50%，上日在0.45-0.50%，此部分成交稀少。

据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.380%，区间在0.35-0.40%，成交金额19.05亿台币；前日加权平均利率为0.499%，区间在0.42-0.52%，成交金额26.77亿台币。

台湾央行周二到期定存单金额5,565.3亿台币，发行金额央行稍晚公布。

本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)689.5亿台币；除周二外，周三到期定存单2,108亿、周四1,259.2亿、周五1,757亿。

拆款中心资料 显示，修正后上周五银行超额准备为196亿台币，至周一累计超额准备为1兆5,077亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆6,580亿台币。

**RP利率小幅走低**

债券附买回(RP)市场方面，券商交易员称，回到月初，资金回复宽松，包括投信、银行和寿险的资金都颇多；受惠央行又宽松市场资金，利率呈现松动。

证券商资调人士说，尤其是公债附买回方面，颇受银行欢迎，承做意愿偏高，就算调低利率客户也没有太大意见。

〞年初了好多人想要来丢钱，我得说，钱多的感觉真不赖，〞一位证券商交易员表示。

也有交易员认为，以目前市场资金宽松的力道，不排除短期内债券附买回利率还有再走低的可能，因为目前外资汇出缓和许多，央行若继续宽裕，将再给银行资金压力。

今日证券商与金融机构短天期承作公债RP利率主要在0.30-0.32%，上日在0.30-0.33%；公司债附买回利率则持平成交于0.40-0.42%；跨农历年后的公债成交也大致相同，约在0.33-0.36%，公司债则落在0.44-0.46%，但成交不多。