《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(1月3日-6日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国央行：调节好货币闸门维护流动性基本稳定，做好外储经营管理--行长

中国央行行长周小川强调，2017年将保持货币政策稳健中性，调节好货币闸门，维护流动性基本稳定；他并要求相关人员围绕外汇储备维护国际收支的基本职能，做好外储经营管理工作。

--《鸡年展望》风险释放年货币政策难松易紧，汇率掣肘趋淡助力挤泡沫

中国宏观数据去年末短期向好征兆尚难驱散经济增长不振阴影，众多不确定性可能引发系统性风险的利剑依旧高悬于顶，鸡年中国货币政策将仍面临一段如履薄冰的艰难路程，尤其是前半年，腾挪空间将非常有限，而这或是“稳健中性”货币政策的应有之义。

--《分析》中国外汇储备逼近3万亿美元关口，支撑人民币的选项空间收窄

随着中国外汇储备眼看要跌破关键的3万亿(兆)美元关口，投资者最大的担忧并不是北京是否能够继续维护人民币汇率，而在于是否会引发更多资本外流和货币贬值的恶性循环。

--《中国数据观测》四季度GDP增幅预计仍为6.7%，12月PPI涨幅跳升至4.5%

路透综合30余家机构预测中值结果显示，中国经济四季度保持平稳走势，预计四季度GDP增幅仍为6.7%；考虑到过去两个月其他工业原材料及机械等工业品价格总体呈上涨局面，预计12月PPI涨幅大幅跳升至4.5%，连续四个月回升，而工业、投资以及消费则保持平稳态势。

--《中国数据观测》去年12月外贸仍疲弱出口预计降3.6%，进口增2.4%

路透综合约30家机构预测中值结果显示，中国2016年12月外贸仍疲弱，其中出口料转为同比下降3.6%，比上年同期降幅扩大，进口增幅亦收窄至2.4%；贸易顺差465亿美元，外汇储备则将续降至3万亿美元。

--《中国数据观测》地产调控影响显现12月新增贷款料放缓，M2增速趋稳

路透综合30家机构的预测中值显示，受地产调控政策、央行或对信贷进行窗口指导等因素影响，中国12月新增人民币贷款料降至7,000亿元左右；M2同比增速则趋稳持平于11.4%。

--中国经济：2017年预计增6.5%左右，适当扩大赤字和国债规模--国家信息中心

中国国家信息中心最新发布报告称，尽管新增长动能2017年继续保持较快增长，但鉴于比重尚不足20%，难以取代房地产、汽车等传统制造业作用，经济增长会惯性下滑到6.5%左右。

--中国数据：12月官方制造业和非制造业PMI微降但均为年内次高，经济平稳扩张

数据显示中国经济平稳运行，2016年12月官方制造业和非制造业PMI虽较上月高点小幅回落，但均仍是年内次高；新订单和生产继续稳定增长，新出口订单保持扩张，惟价格指标进一步攀升令通胀担忧升温。

--中国数据：12月财新制造业PMI升至近四年新高，通胀压力逐渐显现

最新先行指标显示，中国经济保持增长动能，制造业持续复苏。2016年12月财新制造业PMI升至近四年新高，主要分项产出和新订单指数均创下多年高点，而价格指数持于高位则意味着通胀压力逐渐显现。

--中国数据：财新12月服务业PMI升至17个月高点，但投入成本加速上升

最新数据显示中国服务业在2016年最后一个月保持扩张，12月财新服务业经营活动和新业务指数均创下近一年半来最高水准，企业对未来12个月的前景也更为乐观，不过投入成本加速上升预示通胀隐忧。

--中国财政：将着力完善税收制度，研究新的企业减税降费措施--财政部

中国财政部近日表示，将在落实好现有的减税降费政策的同时，着力完善税收制度，研究新的减税降费措施，进一步减轻企业负担。

--中国经济：2016年全年实际使用外资预计与2015年基本持平--商务部

中国商务部表示，2016年中国引资规模增速基本保持平稳，预计2016年全年实际使用外资与2015年基本持平。

--中国政策：输配电价定价办法出台，明确建立独立输配电价体系--发改委

中国国家发展改革委出台输配电价定价办法，明确了建立独立输配电价体系，以提供输配电服务相关的资产、成本为基础，确定电网企业输配电业务准许收入，并分电压等级、分用户类别核定输配电价。

--中国能源：“十三五”能源消费年均增速2.5%左右，清洁能源为增量主体--能源局

中国国家能源局表示，“十三五”（2016-2020年）能源消费总量年均增长2.5%左右，比“十二五”低1.1个百分点，符合新常态下能源消费变化新趋势；清洁低碳能源将是“十三五”期间能源供应增量的主体。

--中国铁路：今年投资保持去年规模，提高铁路资本经营效益--铁路总公司

据中国铁路总公司网站新闻稿，今年铁路行业投资保持去年规模，全面完成国家下达的固定资产投资计划，投产新线2,100公里、复线2,500公里、电气化铁路4,000公里，同时今年将努力提高铁路资本经营效益。

【金融】

--中国央行：12月开展MLF操作共7,330亿元，SLF操作1,357.47亿元

中国央行公布，2016年12月开展MLF操作共7,330亿元人民币，SLF操作共1,357.47亿元。12月末，中期借贷便利（MLF）余额为34,573亿元，常备借贷便利（SLF）余额为1,290.07亿元，抵押补充贷款余额为20,526亿元。

--《鸡年展望》中国银行业不良贷款升势料趋缓，监管“猛药”渐生效

中国经济放缓对银行业冲击日渐凸显，2016年监管层已开出债转股等多剂“猛药”应对不良“双升”新常态；预计在2017年，稳住资产质量和有效防控风险依然是银行主旋律，逾两万亿元规模的问题资产处置市场也将迎来更多参与者。

--中国基金：2016年底公募基金规模逾9万亿元，天弘基金仍居首位--报载

中国证券报报导，2016年底公募基金整体规模突破9万亿元人民币大关，再创历史新高。天弘基金管理公司以8,449.67亿元的规模依旧排名公募基金公司规模榜首。不过，与以往稍显不同的是，委外成为去年基金公司规模排名战的最大变量，银行系基金集体发力。

--中国金融：去年底保险资管存量规模逾1.6万亿，不动产投资占比最大--协会

中国保险资产管理业协会统计数据显示，截至2016年末，中国保险资产管理机构累计发起设立各类债权、股权和项目资产支持计划651项，合计注册（备案）金额16,524.89亿元人民币，其中不动产领域的投资规模最高，累计达4,800.92亿元；其次分别是交通领域和能源领域。

【固定收益】

--《分析》新年伊始中国央行顺势大举净回笼，中性操作配合汇率维稳

新年伊始资金面整体宽松，中国央行本周在公开市场亦顺势“收水”，仅维持地量逆回购操作，致单周净回笼规模创半年新高；而为应对春节假期，逆回购期限组合上则灵活调整，停做14天品种后又重启28天逆回购。

业内人士称，央行净回笼表明其不愿资金面过度宽松，与今年中性的政策定调一致，而重启跨节的28天逆回购投放又显露维稳之意。此外，此前贬值预期罩顶的人民币兑美元汇率年初大幅反弹已打乱空头节奏，预计货币政策仍将配合央行对汇市的预期引导。

--中国债市：12月托管量增加3,542亿元，全国性银行及保险减持--中债登

中国中央国债登记结算公司最新数据显示，12月末债券托管余额为43.73万亿元人民币，当月增加3,542亿元，较11月的增量8,581亿元大幅下降。按投资者分类来看，当月城商行、农商行及基金类机构净增持债券，全国性商业银行及保险机构则减持。

--中国信用债：12月信用债取消发行规模大增至950亿元，债市暴跌施压

2016年12月中国债券市场暴跌，拖累信用债发行。据路透不完全统计，当月共有82只短融、超短融、中期票据和企业债等取消或推迟发行，金额总计950.2亿元人民币，而11月仅为207.5亿元。

【外汇】

--《焦点》新年伊始CNH飙升刺激对冲基金止损，源于融资成本高亦彰显监管效力

和2016年初惨烈的股汇双杀相比，2017年的新年头一周人民币汇率先是偏稳，随即周三境外还掀起一波凌厉涨势，接连升破数个关口，直接刺激对冲基金纷纷止损。这显示中国监管层岁末年初的组合拳汇率政策开始初显成效，预期管理或就此驱退“贬值”心魔。

--中国外汇：完善个人外汇信息申报管理，个人年度购汇额度未变--外管局

中国国家外汇管理局表示，近日对个人外汇信息申报管理进行完善，细化申报内容，强化银行真实性、合规性审核责任，但不涉及个人外汇管理政策调整，个人年度购汇便利化额度没有变化。

--中国外汇：银行细化个人购汇流程，强调购汇不得用于境外购房等用途

2017年中国个人5万美元年度购汇额度仍维持不变，但银行细化了购汇流程，强调个人购汇不得用于境外购房等资本项下用途，违反者将列入“关注名单”管理，其当年及之后两年不享有个人便利化额度，并将依法移送反洗钱调查。

--中国外汇：金融机构大额交易报告不影响正常外汇业务办理-央行专家

针对央行最新发布的金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，中国央行研究局首席经济学家马骏表示，新管理办法对大额交易报告的规定，不影响企业和个人正常外汇业务办理，不改变境内个人年度购汇便利化额度，不涉及个人外汇业务政策调整。

--中国外汇：完善监管不应被过度解读，中国也没必要“惜汇如金”--人民日报

人民日报海外版针对金融机构大额交易新规表示，新规中的措施是监管机构参考发达国家经验后完善监管制度的正常行为，不应被过度解读；特别值得注意的是，中国居民个人年度购汇便利化额度并没有变化，而且中国宏观经济、货币政策、贸易顺差、外资吸引力等基本面也决定了中国没必要“惜汇如金”。

--人民币汇率：中国央行有望进行更多预期管理，保持汇率稳定--中证报社评

中国证券报发布评论文章称，从近期中国央行表态和市场表现来看，央行不会容忍人民币持续大幅贬值的预期持续强化，可以预见今年将进行更多预期管理，保持汇率稳定。

--离岸人民币：港交所计划推出人民币货币期权，可望今年首季开始交易

香港交易及结算所（港交所）宣布，计划推出人民币货币期权，若市场准备就绪，美元兑离岸人民币期权合约可望今年第一季开始交易。

【证券/行业】

--中国证券：严厉打击证券期货违法犯罪，严惩挑战法律底线的资本大鳄--证监会

中国证监会主席刘士余近日表示，要严厉打击证券期货违法犯罪活动，严惩挑战法律底线的资本大鳄，依法维护资本市场运行秩序，切实防范资本市场风险，有效促进资本市场规范发展。

--中国新股：今年新股数量料增四至五成，融资2,200-2,500亿元--普华永道

国际会计和咨询公司普华永道发布报告预计，今年A股首次公开发行（IPO）市场将延续去年下半年快速推进的节奏，全年A股IPO为320-330宗左右，融资规模在2,200-2,500亿元人民币左右。

--中国个股：万科去年销售增四成至3,467.7亿元，近期获34个土地储备

中国大型房地产企业--万科公告称，2016年累计实现销售面积2,765.4万平方米，销售金额3,647.7亿元人民币，分别较上年同期增长34%和40%。

--中国房地产：2016年销售逾千亿房企达12家，恒大万科碧桂园列前三--CRIC

中国专业房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新数据，2016年全年销售额突破一千亿元人民币的房企由2015年的七家跃增至12家，其中年销售首次超3,000亿元大关的有三家，分别为中国恒大、万科和碧桂园。

--中国钢铁：去年前11月99家大中型钢企实现利润331亿元，同比扭亏为盈--钢协

中国钢铁工业协会信息显示，2016年1-11月，99家大中型钢铁企业累计实现销售收入25,098.27亿元人民币，同比下降4.36%；累计实现利润331.46亿元，较去年同期亏损529.06亿元的情况大幅好转。

--《焦点》中国煤企押注现货市场获利空间，巧签定价协议迁就政府意愿

中国最大的煤矿企业基本抵制住了政府迫其签订长期固定价格协议的压力，他们押注在政府缓解供应紧张的政策生效之前，现货市场有更大的获利空间。

--中国煤炭：山西将加大兼并重组力度，2020年煤矿控制在900座内--新华