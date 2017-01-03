中国货币市场：资金续宽14天利率下行较多，跨春节需求浮现但规模尚小

路透北京1月3日 - 2017年首个交易日，中国银行间市场周二流动性维持偏松格局，资金供给充裕，主要回购利率走跌，其中14天品种利率下行较多。交易员表示，平稳跨年后月初资金宽松，公开市场顺势净回笼几无影响，惟后续需关注缴税及月底春节因素的扰动。

“资金挺松的，大家前期年底前银行备付都留得比较多，跨年后没这个需求了，就都开始出了。”华东一银行交易员称，“隔夜和七天（利率）下得不多，14天下得不少，因为它不跨月不跨春节的，下了差不多100多bp（基点）呢。”

她并表示，后续有2016年四季度税收的征缴，通常会对资金面有一定扰动，不过预计央行届时在公开市场亦肯定会有所行动；而跨春节资金需求虽有所显现，但现在规模尚小。

上海一基金交易员亦提到，“隔夜和七天都挺松的，利率倒是没下太多，因为上周本来也就松下来了，...跨春节的资金会贵一点，但最近应该不会提前那么明显，因为还有点长。”

中国今年春节假期为1月27日至2月2日。

中国央行公开市场今日进行总额400亿元人民币逆回购操作，其中七天期200亿元，14天期200亿元，28天逆回购连续第四日缺席。据此计算，单日净回笼1,550亿元。

以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:57 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1352 2.1413 -0.61

七天 2.6672 2.6931 -2.59

14天 2.4830 3.5900 -110.70

上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.4900 0.5200 +297.00

七天 3.4500 1.5000 +195.00

14天 3.5200 2.4950 +102.50

回购定盘利率 其中:隔夜 2.1500 2.1000 +5.00

七天 2.7000 3.2400 -54.00

14天 2.6700 3.7000 -103.00

Shibor

其中:隔夜 2.2090 2.2300 -2.10

七天 2.5890 2.5430 +4.60

三个月 3.2813 3.2726 +0.87