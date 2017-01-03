中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，购汇不及预期短期料以持稳为主

* 人民币早盘随中间价低开后延续窄幅整理

* 中间价贴近6.95元而未跌破，体现监管维稳态度

* 购汇力量未如预期强，大行适度提供美元流动性

* 短期汇价料以持稳为主

路透北京1月3日 - 人民币兑美元即期 周二早盘低开后延续窄幅整理，中间价亦下跌近130点并逼近6.95元关口。交易员称，中间价再度贴近6.95元而未跌破，足以体现监管维稳态度；但新年客盘购汇力量并未如预期强烈，大行亦适度提供美元流动性，短期汇价料以持稳为主。

他们并指出，虽然近期中间价和市场价处于相对稳定状态，但外部美元指数并未有明显方向，预计监管层将延续市场供求及美元走势进行市场化调控，不会固守某个点位，当然也不会放任人民币贬值。另外由于离岸人民币流动性继续收紧，离岸CNH探底反弹。

“购汇力量没有想的那么强，还算是正常的情况，市场较为均衡，还是会有断断续续的购汇出现，大行一直释放流动性。”一中资银行交易员称。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)周二不同期限利率均明显上涨，其中隔夜拆息 飙升495个基点至17.7584%，再创2016年9月19日以来新高。

北京时间12:16，人民币兑美元 即期报6.9548元,上日收报6.9495元，夜盘终报6.9467元。今日人民币兑美元中间价 报6.9498元，上日为6.937元。人民币兑美元即期成交额 为162.52亿美元，上日半日为146.76亿美元。

2017年中国个人5万美元年度购汇额度仍维持不变，但银行细化了购汇流程，强调个人购汇不得用于境外购房等资本项下用途，违反者将列入“关注名单”管理，其当年及之后两年不享有个人便利化额度，并将依法移送反洗钱调查。

全球汇市方面，美元周二保持坚挺，美国今年加息的前景保持美元看涨人气。出人意料乐观的中国制造业数据提振澳元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.296元, 上日尾盘为7.321元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.9679元, 与在岸即期价差为131点，上一交易日尾盘报6.9745元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9549，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.2832、5.9251和8.5532。