台湾股市：量缩收小涨创逾半个月新高，市场期待元月行情及外资回流

路透台北1月3日 - 台湾股市周二量缩收小涨。分析师称，台股今天跟随亚股走涨，因市场对元月行情有 所期待，加上外资缓步回流，尾盘在大型权值股台积电 小幅拉抬之下，指数收升并创逾半个月新高 。 台湾加权股价指数 收涨0.21%，至9,272.88点，创逾半个月新高，此前收盘新高为2016年12月16日 的9,326.78；今日成交初值 为454.47亿台币，上交易日修正后为574.41亿。 〞外资暂时不那么偏空了，但不是转多，从今天的成交量就可以看得出来。〞兆丰投顾一不愿具名分析师 说。 台新投顾分析师黄文清表示，台股因缺乏欧美股市参考，周二大盘陷狭幅震荡走势；但市场对元月行情仍 有所期待，料本周及下周指数有望续攻，下半月则随农历春节进入倒数，且美国新任总统特朗普将上任，台股 将进入休息状态。 他们并指出，因外资仅慢慢的回流，今天台股成交量不到500亿台币，短线由于量能不足，指数料在9,300 点以上就会遭逢压力。 全球市场周二满怀信心走进2017年交易，亚洲股市续涨，此前欧洲股市扬升至一年最高位，美元继上周下 滑后重拾升势。 分析师预估，明日台股指数区间料在点9,200-9,320点。 本地时间14:25，亚股多呈上涨走势，上证指数 涨0.96%；MSCI亚太明晟指数 则涨 0.56%。(完)