《路透晚报》--1月3日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：调节好货币闸门维护流动性基本稳定，做好外储经营管理--行长

中国央行行长周小川强调，2017年将保持货币政策稳健中性，调节好货币闸门，维护流动性基本稳定；他并要求相关人员围绕外汇储备维护国际收支的基本职能，做好外储经营管理工作。

--中国经济：2017年预计增6.5%左右，适当扩大赤字和国债规模--国家信息中心

中国国家信息中心最新发布报告称，尽管新增长动能2017年继续保持较快增长，但鉴于比重尚不足20%，难以取代房地产、汽车等传统制造业作用，经济增长会惯性下滑到6.5%左右。

--中国数据：12月官方制造业和非制造业PMI微降但均为年内次高，经济平稳扩张

数据显示中国经济平稳运行，2016年12月官方制造业和非制造业PMI虽较上月高点小幅回落，但均仍是年内次高；新订单和生产继续稳定增长，新出口订单保持扩张，惟价格指标进一步攀升令通胀担忧升温。

--中国数据：12月财新制造业PMI升至近四年新高，通胀压力逐渐显现

最新先行指标显示，中国经济保持增长动能，制造业持续复苏。2016年12月财新制造业PMI升至近四年新高，主要分项产出和新订单指数均创下多年高点，而价格指数持于高位则意味着通胀压力逐渐显现。

--中国经济：上海自贸区要大胆试大胆闯，力争更多可复制推广成果--习近平

中国国家主席习近平表示，上海自贸试验区建设总体上实现了初衷，希望能对照最高标准、查找短板弱项，大胆试、大胆闯、自主改，力争取得更多可复制推广的制度创新成果，进一步彰显全面深化改革和扩大开放的试验田作用。

--中国铁路：今年投资保持去年规模，提高铁路资本经营效益--铁路总公司

据中国铁路总公司网站新闻稿，今年铁路行业投资保持去年规模，全面完成国家下达的固定资产投资计划，投产新线2,100公里、复线2,500公里、电气化铁路4,000公里，同时今年将努力提高铁路资本经营效益。

--中国外交：中国为实现朝鲜半岛无核化的努力有目共睹--外交部发言人

中国外交部表示，中国为实现朝鲜半岛无核化的努力有目共睹，同时并敦促美国要认识到台湾问题的敏感性。

--中美贸易：美国将继续对进口自中国的硬木胶合板产品进行双反调查

美国国际贸易委员会(ITC)称，将继续对某些进口自中国的硬木胶合板产品进行反倾销调查，此前ITC判定有“合理迹象显示”，享有补贴的进口产品已经损及美国胶合板产业。

--台湾数据：12月日经采购经理人指数升至56.2，创2011年4月来最快

台湾12月日经制造业采购经理人指数(PMI)从11月的54.7升至56.2，显示台湾制造业整体景气状况有明显改善，而且改善幅度为2011年4月以来最显着。

--路透调查：台湾12月出口增幅料放缓至10.4%，CPI升幅料提高

路透调查显示，台湾12月出口或保持双位数增长，受台湾电子产品年末需求推动。根据10位分析师的预估中值，台湾12月出口料较上年同期增长10.4%，比11月的近四年最大增幅有所放缓。

【金融】

--中国央行：12月开展MLF操作共7,330亿元，SLF操作1,357.47亿元

中国央行公布，2016年12月开展MLF操作共7,330亿元人民币，SLF操作共1,357.47亿元。12月末，中期借贷便利（MLF）余额为34,573亿元，常备借贷便利（SLF）余额为1,290.07亿元，抵押补充贷款余额为20,526亿元。

--中国基金：2016年底公募基金规模逾9万亿元，天弘基金仍居首位--报载

中国证券报报导，2016年底公募基金整体规模突破9万亿元人民币大关，再创历史新高。天弘基金管理公司以8,449.67亿元的规模依旧排名公募基金公司规模榜首。不过，与以往稍显不同的是，委外成为去年基金公司规模排名战的最大变量，银行系基金集体发力。

--路透基点：中国2016年联贷规模降至三年低点，并购活动创纪录无济于事

创纪录的并购活动未能带来助益，中国的联贷规模仍降至三年低位，因经济放缓给企业借贷活动造成影响。2016年贷款金额较去年的1,485.5亿美元减少9.1%，至1,350亿美元。此为2013年以来首度减少。

--《专栏》中国万能险背后确有“险”，高速增长难为继

作为兼具投资和保障双重功能的投资型寿险产品，万能险规模自2015年来快速增长，成为保险公司举牌的重要资金来源。频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视。去年监管部门对万能险规模和举牌行为等多次干预，统一的监管框架有望在未来建立，万能险规模的高增长可能难以为继。

【固定收益】

--中国公开市场：今日将进行400亿元逆回购，单日净回笼1,550亿元

中国央行公开市场今日进行总额400亿元人民币逆回购操作，其中七天期200亿元，14天期200亿元，28天逆回购连续第四日缺席。据此计算，单日净回笼1,550亿元。

--中国债市动态：基差过大10年国债收益率上涨，净回笼无碍NCD等需求向好

因与期货存有较大基差，中国银行间债市早盘10年期国债在卖盘压力之下，收益率明显上涨，而相近期限金融债表现较为平稳；另外，尽管央行在公开市场大额净回笼，也无碍短期内资金宽松预期，同业存单及高评级信用债等短期品种需求继续向好。

--中国货币市场：资金续宽14天利率下行较多，跨春节需求浮现但规模尚小

2017年首个交易日，中国银行间市场流动性维持偏松格局，资金供给充裕，主要回购利率走跌，其中14天品种利率下行较多。交易员表示，平稳跨年后月初资金宽松，公开市场顺势净回笼几无影响，惟后续需关注缴税及月底春节因素的扰动。

--中国债市：12月托管量增加3,542亿元，全国性银行及保险减持--中债登

中国中央国债登记结算公司最新数据显示，12月末债券托管余额为43.73万亿元人民币，当月增加3,542亿元，较11月的增量8,581亿元大幅下降。按投资者分类来看，当月城商行、农商行及基金类机构净增持债券，全国性商业银行及保险机构则减持。

--中国信用债：12月信用债取消发行规模大增至950亿元，债市暴跌施压

2016年12月中国债券市场暴跌，拖累信用债发行。据路透不完全统计，当月共有82只短融、超短融、中期票据和企业债等取消或推迟发行，金额总计950.2亿元人民币，而11月仅为207.5亿元。

【外汇】

--中国外汇：完善个人外汇信息申报管理，个人年度购汇额度未变--外管局

中国国家外汇管理局表示，近日对个人外汇信息申报管理进行完善，细化申报内容，强化银行真实性、合规性审核责任，但不涉及个人外汇管理政策调整，个人年度购汇便利化额度没有变化。

--中国外汇：银行细化个人购汇流程，强调购汇不得用于境外购房等用途

2017年中国个人5万美元年度购汇额度仍维持不变，但银行细化了购汇流程，强调个人购汇不得用于境外购房等资本项下用途，违反者将列入“关注名单”管理，其当年及之后两年不享有个人便利化额度，并将依法移送反洗钱调查。

--中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，购汇不及预期短期料以持稳为主

人民币兑美元即期早盘低开后延续窄幅整理，中间价亦下跌近130点并逼近6.95元关口。交易员称，中间价再度贴近6.95元而未跌破，足以体现监管维稳态度；但新年客盘购汇力量并未如预期强烈，大行亦适度提供美元流动性，短期汇价料以持稳为主。

--CNH动态：离岸人民币HIBOR隔夜拆借利率升至17.758%，创三个半月新高

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率均明显上涨，其中隔夜拆息飙升495个基点至17.7584%，再创2016年9月19日以来新高。

--中国外汇：金融机构大额交易报告不影响正常外汇业务办理-央行专家

针对央行最新发布的金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，中国央行研究局首席经济学家马骏表示，新管理办法对大额交易报告的规定，不影响企业和个人正常外汇业务办理，不改变境内个人年度购汇便利化额度，不涉及个人外汇业务政策调整。

--中国外汇：完善监管不应被过度解读，中国也没必要“惜汇如金”--人民日报

人民日报海外版针对金融机构大额交易新规表示，新规中的措施是监管机构参考发达国家经验后完善监管制度的正常行为，不应被过度解读；特别值得注意的是，中国居民个人年度购汇便利化额度并没有变化，而且中国宏观经济、货币政策、贸易顺差、外资吸引力等基本面也决定了中国没必要“惜汇如金”。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1%迎来开门红，避险资金回补推动个股普遍反弹

在经历元旦小长假后，中国股市沪综指恢复交易收升1%，迎来新年开门红。分析师指出，跨过年底敏感时刻，资金面有所缓解，避险资金开始回补，以保险股为代表的蓝筹股带动个股普遍反弹，但整日成交仍维持在低位，预示反弹有些底气不足。

--中国新股：今年新股数量料增四至五成，融资2,200-2,500亿元--普华永道

国际会计和咨询公司普华永道发布报告预计，今年A股首次公开发行（IPO）市场将延续去年下半年快速推进的节奏，全年A股IPO为320-330宗左右，融资规模在2,200-2,500亿元人民币左右。

--香港个股：恒大集团旗下恒大地产引入八名投资者，涉资300亿元人民币

恒大集团宣布，将为旗下业务主体--恒大地产引入八名投资者合共投入资本300亿元人民币，以换取恒大地产经扩大后股本共约13.16%。

--中国煤炭：山西将加大兼并重组力度，2020年煤矿控制在900座内--新华

中国煤炭大省--山西省日前公布“十三五”（2016-2020年）综合能源发展规划表示，将进一步加大煤炭资源整合、兼并重组力度，重点打造晋北、晋中、晋东三个大型煤炭基地。

--中国房地产：西安城六区限购一套住房，并加强住房金融管理

西安市新年伊始收紧房地产调控，规定居民家庭在城六区范围内只能新购一套住房，强化对个贷首付资金来源的审核，加强住房金融管理。

--中国房地产：2016年销售逾千亿房企达12家，恒大万科碧桂园列前三--CRIC

中国专业房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新数据，2016年全年销售额突破一千亿元人民币的房企由2015年的七家跃增至12家，其中年销售首次超3,000亿元大关的有三家，分别为中国恒大、万科和碧桂园。

--中国个股：苏宁云商斥资30亿元收购天天快递70%股权，加速物流社会化

中国大型家电零售商--苏宁云商公告称，全资子公司江苏苏宁物流公司拟以29.75亿元人民币现金收购天天快递70%股权，从而强化苏宁物流最后一公里的配送能力，加速其物流业务社会化。

--香港个股：旭辉控股签订规模5.3亿美元银团贷款，为现有债务再融资

中国房地产商--旭辉控股宣布，与多家香港及中资银行签订规模5.3亿美元的银团贷款，包括人民币及港元/美元贷款，资金将用作为现有债务再融资，及一般营运资金。

--台湾个股：苹果供应商纬创计划扩建印度智能手机部件厂--印度官员