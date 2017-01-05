修正-路透基点：旭辉控股签署5.3亿美元等值俱乐部贷款--TRLPC

(修正：因译文有误，内文第一段日期应为“周二”，非“周一”)

路透香港1月3日 - 中国房地产开发商旭辉控股（集团）有限公司(简称：旭辉)周二在香港交易所披露的文件中称，已签署5.3亿美元等值贷款。

该俱乐部贷款分为两部分：A部分为19.8亿元人民币(2.84亿美元)三年期定期贷，年利率4.75%；B部分为2.46亿美元四年期定期贷，可以港元或美元提取，利率较香港银行同业拆息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码370个基点。

参贷行为中国交通银行、建设银行、光大银行、招商银行、兴业银行、南洋商业银行、渣打和上海浦发银行。

贷款协议于2016年12月30日举行签约，动用款项期为自贷款协议日期起计六个月。借款人为香港上市的旭辉，其若干离岸附属公司作为担保人。

资金将用于再融资及营运资本。

贷款协议规定，控股股东将维持不少于本公司全部已发行股本51%的实益股权，及林中、林伟及林峰任何一人须留任董事会主席，否则将会构成违约事件。

旭辉评级为Ba3/BB-(穆迪/惠誉)。

该公司于2016年3月获得6亿美元三年期俱乐部贷款，规模高于初始目标，利率较Libor加码400个基点。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)