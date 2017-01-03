更正-国际油市：新年首个交易日油价走高，市场寄望减产协议能降低供应

(更正：因英文原文有误，内文倒数第二段阿曼为“非OPEC中东产油国”，非“OPEC成员国”)

路透首尔1月3日 - 油价在2017年第一个交易日里上涨，因市场寄望周日生效的石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议，将能有效减轻全球供应过剩情况。

0608 GMT，布兰特原油期货 上涨0.35美元或0.6%，报每桶57.17美元，接近12月12日触及的2016年高位57.89美元。石油市场周一休市。

美国原油期货 上涨0.31美元或0.6%，报每桶54.03美元，距离12月12日所及去年高点54.51美元也不远。

1月1日标志着石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等非OPEC之间达成的减产近180万桶/日的协议正式启动。

市场观察人士称，1月将作为该协议能否得到遵守的指标。

“市场将寻找减产的证据，”悉尼CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称。“最可能的情形是OPEC和非OPEC产油国将遵守协议，尤其是在初期阶段。”

OPEC成员国利比亚被豁免参加减产。利比亚国家石油公司(NOC)数据显示，截至周日为止，该国石油产量增至68.5万桶/日，高于12月的约60万桶/日。

非OPEC中东产油国阿曼上周已经通知客户，3月将把石油合约分配数量削减5%。

俄罗斯12月石油产量持平于1,121万桶/日，但计划在2017年上半年减产30万桶/日。 (完)

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