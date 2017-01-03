《中国新债预测》1/10年续发国债料总体需求一般，然险资配置利好长端

* 招标品种：财政部一年和10年续发国债

* 招标金额：各200亿元人民币

* 招标时间: 周三(4日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、券商、基金)

* 预测区间：一年 2.70%-2.80%；10年 3.03%-3.11%

* 预测均值: 2.74%、3.08%(按各家机构预测值平均)

路透北京1月3日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，近期资金面虽然平稳，但在基本面转暖以及货币政策中性的背景下，现券市场情绪仍不乐观。受访机构预计明日总体需求一般，不过10年国债需求或相对较好。

他们预计，一年期品种定位可能接近二级水平，10年期略低于二级，两期债预测均值分别落在2.74%和3.08%。

上海一银行交易员说，“（需求）估计一般，今天情绪不咋地，然后现在大家都在借券放空，然后做多国债期货，反向套利，估计交易盘参与度一般，投资户都是按配置节奏来吧。”

华南一银行交易员称，预计10年期招标结果会较好，因为短端流动性不太明朗，而且今天某大型保险机构在二级收券，感觉明天会继续收。

“我感觉会找代投一级的，因为一级能拿到量，二级要是收起来收益率下太快了。”他说。

中债国债到期收益率曲线 中，一年和10年期收益率分别为2.6503%和3.0115%。

另据交易员透露，明日续发行标的券160024券和160023券今日分别成交在2.75%和3.10%。

明日招标两期债分别为财政部2016年第24期 一年品种、2016年第23期 10年品种的续发债。两期债均采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

上述两期续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同，均从2016年11月3日开始计息，其中一年期票面利率2.1%，10年期票面利率2.7%。

两期债竞争性招标的具体时间为2017年1月4日上午10:35至11:35，之前发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至1月5日进行分销；1月9日起与同期国债合并上市交易。10年期国债发行手续费为承销面值的0.1%。