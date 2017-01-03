更新版 1-路透基点：安徽中鼎1.5亿欧元三年期贷款细节出炉--TRLPC

(新增借款人和担保人相关内容)

路透香港1月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在深交所挂牌的安徽中鼎密封件股份有限公司1.5亿欧元(1.56亿美元)三年定期贷款的细节浮出水面。

渣打担任牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款利率为较欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码180个基点，平均期限为2.88年。

银行受邀以三个层级参贷：

承贷3,000万欧元或以上，任牵头行(MLA)，综合收益为205个基点，前端费72个基点；

承贷2,000-2,900万欧元，为主办行，综合收益为200个基点，费用58个基点；

承贷1,000-1,900万欧元，为安排行，综合收益为195个基点，费用43个基点；

中鼎(香港)为借款人，安徽中鼎为担保人。

预定1月6日在香港举行一场银行说明会。银行答复截止日期为2月10日。

2015年9月，安徽中鼎签署一项1.46亿欧元三年期贷款，九家银行承贷，渣打担任MLAB。银行可得到的最高综合收益为290个基点，贷款利率为按基准利率加码258.8个基点，平均期限为2.88年。中鼎(香港)为借款人，担保人为安徽中鼎。(完)