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亚洲 | 2017年 1月 3日 星期二 19:04 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货触及两周高位，因产量疲弱且豆油表现强劲

路透吉隆坡1月3日 - 马来西亚棕榈油期货周二以大涨为2017年开局，盘中一度升至两周高位，受产量疲弱及豆油表现强劲提振。

棕榈油也因马币下跌而获得支撑。

指标3月棕榈油期货 收高1.7%，至每吨3,163马币，创下一周来最高单日涨幅。马币兑美元下跌0.1%。

棕榈油期货稍早触及3,172马币，为12月19日以来最高位。收盘时成交量为43,665口。

马来西亚11月棕榈油产量较前月减少6.1%至157万吨，月末库存增长5.2%至166万吨。该国是全球第二大棕榈油生产国。

交易商称，季风季节带来的年底降雨扰乱了棕榈种植步骤，导致市场供应紧张，这些交易商估计12月产量下降。

CBOT-3月豆油期货 涨0.9%，大商所5月豆油期货 跌0.6%。

大连5月棕榈油合约 涨0.3%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)
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