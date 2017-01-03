纽约期市：原糖跳升逾5%，纽约可可从2013年低位反弹

路透纽约/伦敦1月3日 - 原糖期货周二急升至七周高位，因担心全球第二大出产国印度甘蔗供应不足。纽约可可从2013年4月低位反弹，受助于低吸买盘。

阿拉比卡咖啡期货也上涨。

洲际交易所(ICE)近月原糖 飙升至20.55美分，为11月中来最高，尾盘收涨1美分，或5.13%，报每磅20.51美分，这是9月以来近月合约的最大单日涨幅。

“糖市关注印度的状况，该国现货价格大幅上涨，”法国兴业银行商品部门董事Michael McDougall说。

一糖业组织周二表示，印度马哈拉施特拉邦有20多家糖厂暂停压榨，因甘蔗供应不足，可能有更多糖厂在2月底前暂停加工。该地区的糖厂运作时间通常在11月至4月。马哈拉施特拉邦是印度最大的糖出产邦。

12月30日中国进行了9.2万吨国储糖拍卖，规模低于预期的30万吨，对市场提供了支撑。

白糖期货 升18.70美元，或3.57%，收于每吨542.90美元。

3月纽约可可 收高40美元，或1.88%，报每吨2,166美元，盘中低见2,119美元。

交易商表示，可可跌至新低引发买盘，尽管预期供应充足。可可期货在2016年的年度跌幅为17年来最大，因预期全球供应过多，投机者积累了大量空头仓位。

“有一些基金买盘，因为可可价格很便宜，”商品交易顾问NickJen Capital的高管Nick Gentile说。

3月伦敦可可 收涨25英镑，或1.44%，报每吨1,757英镑。5月可可 收升1.37%，报1,774英镑。

3月阿拉比卡咖啡 收涨0.35美分，或0.26%，报每磅1.374美元。

3月罗布斯塔咖啡 收低0.65%，或14美元，报每吨2,124美元。全球最大的罗布斯塔咖啡出产国越南农历新年临近，农户和出口商通常在新年前卖出套现。(完)

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