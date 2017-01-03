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市场报道 | 2017年 1月 4日 星期三 06:08 BJT

《美国重要政经日程》－1月4日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1200 - 美国MBA抵押贷款市场指数

1315 - 美国12月ADP民间就业岗位

1445 - 美国供应管理协会(ISM)-12月纽约企业活动指数

1830 - 美国12月汽车销量年率

-- - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布12月政策会议记录

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
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