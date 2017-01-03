金砖国家：1月3日股汇市收盘纵览

路透1月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月3日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.76%，报868.44点。
中国股市：沪综指收升1%迎来开门红，避险资金回补推动个股普遍反弹
中国汇市：人民币收创逾八年半新低，新年伊始购汇不及预期短期料持稳
香港股市：开年首个交易日收涨，受中国PMI数据提振
============================================================================
巴西股市：走高，强于预期的中国经济数据及油价上涨因素，拉动大宗商品相关资产需求。指标股指Bovespa指数 收盘上涨3.73%，报61,813.830点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2609/24，上日收报3.2811/18。
============================================================================
南非股市：南非股市2017年开局上涨，因铂金价格攀升，刺激贵金属生产商类股。指标Top-40指数 收盘上涨0.82%，报44,261.26点；大盘综合指数 收盘上涨0.72%，报51,020.66点。
南非汇市：兰特兑美元在新年首个交易日下跌，因美元上涨
=========================================================================
印度股市：收高，印度国家银行< SBI.NS>等金融机构从上日跌势中反弹，但移动运营商类股下滑；之前Bharti Airtel<BRTI.NS >公布一项免费4G数据计划，引发竞争担忧。BSE指数 收盘上涨0.18%，报26,643.24点；NSE指数 收盘上涨0.16%，报8,192.25点
印度汇市：卢比兑美元 收报68.325，上日收报68.2225。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨3.21%，报1,189.32点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨3.22%，报622点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.6%，报60.9025；卢布兑欧元 升值1.72%，报63.41。(完)
(整理 王颖；审校 龚芳)