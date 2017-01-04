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亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 07:15 BJT

****主要国家经济指标预测--1月5日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值        前值

    1月5日(四)
    0145 中国财新服务业采购经理人指数(PMI)            12月        --          53.1
    0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)              12月        --         -0.2%
                                (较上年同期)                     持平        -0.3%
    0900 意大利公共预算赤字与GDP之比                 第三季       --         0.20%
    0930 英国Markit/CIPS服务业PMI                     12月       54.7         55.2
    1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)            11月      +0.1%        +0.8%
                                  (较上年同期)                  -0.1%        -0.4%
    1230 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)           12月        --        26,936
    1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                12月   增加17.0     增加21.6
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           12月31日当周     26.0         26.5
                 四周均值(万人)                                   --        26.300
                 续请失业金人数(万人)           12月24日当周      --         210.2 
    1330 加拿大工业产品价格(较前月)                   11月        --         +0.7%
                         (较上年同期)                             --         +0.8%
               原材料价格(较前月)                     11月        --         +3.3%
                         (较上年同期)                                        +1.5%
    1445 美国Markit服务业PMI                       12月终值       --          53.4
                   综合PMI                                        --          53.7
    1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI             12月       56.6         57.2
                          企业活动分项指数                       61.0         61.7
                              就业分项指数                        --          58.2
                            新订单分项指数                        --          57.0
                          投入物价分项指数                        --          56.3
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周        --     卖超2,167
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 --     买超1,141 
    
    1月5-13日
    0930 英国抵押贷款利率                             12月        --          4.2%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段        现值        预估值 
    
    1月4日(三)
    0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)            12月       52.4           --
    0745 法国消费者信心指数                           12月         99            99
    0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI                  12月       52.3          52.6
    0850 法国Markit服务业PMI                          12月       52.9           --
                   综合PMI                                       53.4           -- 
    0855 德国Markit服务业PMI                       12月终值      54.3          53.8 
                   综合PMI                                       55.2           -- 
    0900 欧元区Markit服务业PMI                     12月终值      53.7          53.1 
                     综合PMI                                     54.4          53.9
    0930 英国消费者信贷(亿英镑)                       11月  增加19.26        增加16
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                       增加31.57        增加35
             抵押贷款批准件数(件)                              67,505        67,400 
             M4货供额(较前月)                                   +0.4%           -- 
    0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI                     12月      54.2          52.8 
    1000 欧元区HICP(较上年同期)                    12月初值     +1.1%         +1.0% 
               扣除食品和能源HICP(较上年同期)                   +0.9%         +0.8% 
    1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         12月初值     +0.4%           -- 
                              (较上年同期)                      +0.5%           -- 
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                 +0.4%           -- 
                                   (较上年同期)                 +0.5%           -- 
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周      358.5           -- 
                抵押贷款再融资指数                              1,132           -- 
    1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数       12月      727.4           -- 
    1830 美国汽车销量年率(万辆)                       12月      1,843         1,770
    2230 澳洲AIG服务业指数                            12月       57.7           -- 
   (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张若琪/于春红 审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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