主要国家经济指标预测--1月5日****

中国债市动态：现券及国债期货早盘窄幅震荡，人民币升值提振情绪
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月5日(四) 0145 中国财新服务业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 53.1 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -- -0.2% (较上年同期) 持平 -0.3% 0900 意大利公共预算赤字与GDP之比 第三季 -- 0.20% 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 12月 54.7 55.2 1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 +0.1% +0.8% (较上年同期) -0.1% -0.4% 1230 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 12月 -- 26,936 1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 12月 增加17.0 增加21.6 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月31日当周 26.0 26.5 四周均值(万人) -- 26.300 续请失业金人数(万人) 12月24日当周 -- 210.2 1330 加拿大工业产品价格(较前月) 11月 -- +0.7% (较上年同期) -- +0.8% 原材料价格(较前月) 11月 -- +3.3% (较上年同期) +1.5% 1445 美国Markit服务业PMI 12月终值 -- 53.4 综合PMI -- 53.7 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 12月 56.6 57.2 企业活动分项指数 61.0 61.7 就业分项指数 -- 58.2 新订单分项指数 -- 57.0 投入物价分项指数 -- 56.3 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超2,167 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,141 1月5-13日 0930 英国抵押贷款利率 12月 -- 4.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月4日(三) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 12月 52.4 -- 0745 法国消费者信心指数 12月 99 99 0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 12月 52.3 52.6 0850 法国Markit服务业PMI 12月 52.9 -- 综合PMI 53.4 -- 0855 德国Markit服务业PMI 12月终值 54.3 53.8 综合PMI 55.2 -- 0900 欧元区Markit服务业PMI 12月终值 53.7 53.1 综合PMI 54.4 53.9 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 增加19.26 增加16 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加31.57 增加35 抵押贷款批准件数(件) 67,505 67,400 M4货供额(较前月) +0.4% -- 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 12月 54.2 52.8 1000 欧元区HICP(较上年同期) 12月初值 +1.1% +1.0% 扣除食品和能源HICP(较上年同期) +0.9% +0.8% 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 +0.4% -- (较上年同期) +0.5% -- 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% -- (较上年同期) +0.5% -- 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 358.5 -- 抵押贷款再融资指数 1,132 -- 1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 12月 727.4 -- 1830 美国汽车销量年率(万辆) 12月 1,843 1,770 2230 澳洲AIG服务业指数 12月 57.7 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪/于春红 审校 杜明霞)
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。
路透上海5月25日 - 中国银行间市场周四资金面整体仍偏松，不过早盘隔夜回购加权利 率跌幅均较上日放缓，七天转升。交易员表示，跨月资金需求有所升温，月末及端午小长假 在即，连续宽松数日的短期流动性或趋收敛。 上海一券商交易员称，隔夜资金价格变化不大，七天期品种今起跨月，需求上升明显， “量上去了，利率目前还看上去的不多。” “存款类机构有限价，小银行借七天可能有点压力；但总体来说要跨月也不难借，我们 想出点贵的还出不了呢，”上海一险资交易员称。 华北一银行交易员认为，“这次跨月还好吧，现在大家主要怕的是跨季。” 中国央行公开市场周四将进行总额700亿元人民币的逆回购操作，完全对冲当日到期量 ，结束此前两日净回笼。其中七天期600亿元，14天期100亿元，中标利率持平。 上述券商交易员指出，今日公开市场操作中，七天逆回购比重明显上升，有助于满足市 场的跨月流动性需求。不过这也并不值得市场乐观，“虽然没再回笼了，毕竟也没投放”。 Shibor(上海银行间同业拆放利率)方面
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