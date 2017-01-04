港报财经评论：蓝筹股后市，北水至关键--经济日报1月4日

蓝筹股后市，北水至关键/ 林瑞芬

踏入新一年，对2017年港股开局没有抱太大冀望，昨日算是有惊喜；但未能断言已扭转上季以来的弱势。中金公司统计显示，内地南向资金对港股蓝筹的股价表现影响已经变得重要，为后市关键观察点。

恒指昨收报22150点，升幅0.7%，国指收报9459点，升0.7%；大市成交额只有493亿元，弱势反弹，不宜放下戒备，暂宜观望。大市昨日先跌后回升，主要因为《财新网》最新公布，2016年12月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）录得51.9，按月跃升1个百分点，远胜市场原预期维持在50.9，并创2013年1月以来最高水平，显示去年末制造业扩张有所加快。

据内地官媒引述国家资讯中心预测报告，2017年中国GDP增长率为6.5%左右、规模以上工业增加值增长5.9%、固定资产投资增长8.5%、社会消费品零售总额增长10%、出口收缩3%、CPI增长2%、M2增长12%、财政收入增长3%、城镇新增就业人数为1,300万人，区域经济整体增幅将略有回落；在预期今年将召开十九大、维稳经济为大前提之下，此等目标虽未知能否达到，但估计不远矣。

今年中国经济的不明朗，相信主要来自中、美贸易关系的可能性变化。2017年特朗普上任美国总统之后，中、美贸易关系以至政治局面会有甚么微妙的变化，尚有不明朗之地方，需要审慎观望。就此，相信中国政府也会做足安全网，固定资产投资继续上升，增加财政支出。

踏入2017年，上证昨收报3135点，升幅1.04%。内地宏观面相对平稳，左右股市主要看监管、资金面，阿爷就资本管制增加监控力，力阻资本流出的速度加快，资金留在内地，对稳定A股应有帮助；流动性紧张的情况，可望在春节过后略为纾缓。市场将重新找焦点，在政治局「稳中求进」的基调下，2017年是深化供给侧改革（供给侧改革将持续推进、农业供给侧改革加力）和混合所有制改革的重要突破视窗（电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域加速推进，混合所有制改革从央企到地方全面推进），相信市场在相关股份中部署的机会高，顺藤摸瓜。

逢「7」之年，必然鈎起股民1987、1997、2007年三场港股从高位飞插的股灾回忆，今年来讲，股灾会否重现，首要条件是经历「上帝要你灭亡，必先让你疯狂」的场面，剧本至少是见恒指可攀升至逾30000点水平。然而，目前恒指水平才只有22150，而大行预测一般看今年目标都不会升抵30000，而只是25000左右水平，除非有意外催化剂，不然，股民暂时不要太疑虑股灾会重临。港股有意外急升，先再讲疑虑。

大市成交弱，技术上，恒指若于后市跌穿250天綫支持位近21500，将延续弱势，弱势反弹则受制于50天綫（22544）。国指而言，后市关键支持以250天綫（约9000点）为参考，而50天綫（9576）为反弹阻力位参考。

观乎大蓝筹，滙丰（00005）保持强势，2016年底力保50天綫61.3元之后回升，昨收报63元，升幅1.2%。至于腾讯（00700），上周虽然急升，但仍受制于50天綫195元，中期调整之势尚未言扭转；同样，中移动（00941）亦低企于50天綫85元楼下，进行筑底之势，未言扭转弱势。2016年底弹起的建行（00939），昨日则回吐1.8%，收报5.86元。

中金公司统计显示，内地南向资金对港股蓝筹的股价表现影响已经变得重要，为后市关键观察点。当中，以2016年12月最后一周来说，南向资金买入建行比重，占南向资金买入比例超过一半，其股价即时有反应，由低位5.53元急升至5.98元。相对而言，滙丰2016年12月初主要为南向资金持续沽出，其股价于当月即见转弱。在中、港两地股市互联互通之下，微观「南热北冷」现象始于2015年11月，南向累计买入开始超过北向，南北「剪刀差」不断扩大，据中金报告资料显示，至今南向累计净流入约3,200亿元，已超过北向净流入的两倍，其中三分之二为2016年内流入。人民币贬值预期可能是原因之一，人民币阶段性贬值与「北水南下」呈现较强的相关性。

确实，内地机构性投资者未为港股带来大浪，中金预计，在互联互通双向总额度取消后，未来内地投资者流向港股的资金规模每年约为2,000亿至4,000亿元，对应每个交易日平均净流入约只在15亿至20亿元。不过，人民币贬值预期一日未扭转，都不能排除南流资金增加的可能性。港股前景，都很大可能靠中资炒起！（完）

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