港报财经评论：静市开红盘，落后股牵头--信报1月4日

静市开红盘，落后股牵头/ 陆文

2017年首个交易日，恒指开出红盘，惟全日成交额不足500亿元，仅493亿元。恒指收报22150点，升0.68%；国指收报9459点，涨0.69%。内地去年12月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）为51.9，官方制造业PMI则维持在51.4较理想的水平，利好港股及A股的走势。

一如笔者估计，内地国防军工股成为A股牵头羊。至于港股方面，一批股价落后的股份如地产收租股、内险股、内房股均有表现。中国恒大（03333）获8间机构斥300亿元人民币，以换取恒大地产经扩大股权合共约13.16%，消息刺激部分内房股水涨船高。

多间大行趁年初挥动指挥棒，为坐拥较多闲资的基金部署入货，惟这类由短暂资金流带动的升势持久性存疑，在后市前景充满变数之下，等待具值博率的时机方是智者所为，勇者无惧非其时，建议减少入市。

据过往经验，多数强势股升浪难以延续至新一年，原因包括在羊群心理下导致股份超买；基数较高或令股价增幅缩窄；因政策利好因素衍生的亢奋升浪，或反招致当局出手降温，这情况在内房楼市最为明显。

中央当初推动去库存挺经济，引发楼市热炒，去年第四季受调控措施影响，内房股股价纷纷回调。至于内地汽车股方面，由于受惠税务优惠令产销创新高，预期今年在高基数效应下，业务增长或放缓甚至调整，股价今年难续强势。

内地当局分别就新能源车设置中央和地方补贴上限，不排除降温措施将陆续出台，个别汽车股经早前调整过后，已见轻微反弹，包括吉利（00175）、东风（00489）、比亚迪（01211）等，但亦有不少汽车股回软。

笔者一向认为濠赌股最利炒上落，这批股份于去年11月底纷纷见顶，澳门去年12月博彩收入为198.15亿澳门元，按年增长8%，逊于市场预期的增长9%，导致濠赌股回吐。行业潜在风险还有中央全面防堵资金外流，作为走资渠道的澳门博彩业，肯定遭受打击。

濠赌股早前已累积较大升幅，股价借势调整或许为月底或下月初炒新年博彩数据反弹，留有炒上落空间。银娱（00027）昨天收报33.35元，跌1.3%；美高梅中国（02282）收报15.12元，急滑6%；金沙中国（01928）收报33.6元，微跌0.3%；新濠国际（00200）收报10.22元，低收3%。

瑞信发表报告指出，外管局收紧内地个人购滙申报程序，短期对本地保险商及澳门博彩业带来负面影响，若人民币继续贬值，未来或有更多资本管制措施出台。野村亦提到，中央持续堵塞资金流走渠道，例如打击博彩中介人及收紧银联的管制，预期澳门贵宾厅去年11月超过20%的增长趋势难持续。

不过，本港地产股无视年内加息带来的冲击，一众蓝筹地产股如新世界（00017）、新地（00016）、长实地产（01113）与恒地（00012）股价均有进账。收租股更获花旗看好，花旗预料今年上半年本港零售销售将见底，主要由于个人收入增加及去年基数较低，把九仓（00004）评级上调至「买入」；股价收报53.8元，高收4.4%。另上调希慎（00014）评级至「中性」；股价收报33.6元，急涨4.8%。

笔者曾提及本港楼市中线升跌与政府能否持续开发更多土地有关，随着梁振英放弃竞逐连任特首，长远楼市政策存在不确定性，一切等着瞧。

近年不少以配售形式上市的股份玩货源归边，股价大升大跌。上月初以配售方式上创业板的KW Nelson（08411），昨天股价一度飙升至6.32元，其后急挫，低见0.75元，收报0.77元，暴泻86.1%，实在骇人。（完）

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