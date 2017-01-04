港报社评：《老夫子》耐人寻味，味道如港式奶茶--信报1月4日

王泽的《老夫子》，经过半世纪岁月洗礼，由始至终「耐人寻味」。

王泽不是王泽，那是漫画家王家禧的笔名，而这个笔名却是其儿子的真名。为了分辨两个王泽，有人把父亲称作王泽1.0，儿子则是王泽2.0。光是父子同名同姓这一点，已是耐人寻味得令人会心微笑。

身为王泽1.0，王家禧于元旦日在美国因年老器官衰竭，安详离开人世，享年九十三岁。至于王泽2.0，则继续接管《老夫子》的一切。

香港艺术中心表示，感谢王家禧对生命的热爱，透过幽默的画笔，让欢乐一路陪伴香港一代又一代的读者，决将原定于动漫基地（香港湾仔茂萝街七号）展出、本周三晚八时完结的《想入非非──老夫子漫画作品展》，当晚延长至十时才关门，周四加开由上午十时至下午一时的时段，免费入场。

「想入非非」，又是《老夫子》的经典标题之一。王家禧之死，马上勾起一宗令人想入非非的往事，究竟香港人一代又一代闻之莞尔的老夫子和大番薯，是不是抄袭回来的山寨货？抄袭疑云，耐人寻味。

二○○一年，中国作家冯骥才曾出版一本名为《文化发掘老夫子出土--为朋弟抱打不平》的书，指证王家禧的《老夫子》引用已故漫画家朋弟（一九○七至一九八三年）的《老夫子》。朋弟原名冯棣，跟王家禧一样出身于天津，传说两人相识。朋弟的作品不但有《老夫子》，还有《老白薯出土记》，漫画造型与王家禧笔下的老夫子和大番薯有九成相似，于是剽窃的批判接踵而至，甚至有人替在内地郁郁而终的朋弟抱打不平，叫嚷着王泽父子必须向原创者还一个公道。

两相比较，港版《老夫子》主要人物造型实在难脱抄袭原版《老夫子》的嫌疑，连主角名称也一字不差。然而当中存在着一大重点，原版《老夫子》创作于三四十年代，港版《老夫子》于六十年代开始发光发热，继后的故事元素充满香港道地风味，不折不扣是老中青港人的集体回忆。纵使漫画造型之上师承故智，但与其说是抄袭，不妨套用现今流行的讲法称之为「二次创作」，算得上饶富意义的文化传承。

香港众多独特文化之中，并非原创却又本土味浓的例子比比皆是。譬如说，港式奶茶，明明是师承于英国人牛奶沟红茶的故智，香港人却有办法冲出能人所不能的格调和味道，茶要怎样调，奶要如何沟，再加上那一个足以幽你一默的「丝袜」，直教本地人、英国人及所有外来宾客神为之夺，在香港不喝上一杯港式奶茶，枉称到此一游。

没错，《老夫子》的耐人寻味，味道正如港式奶茶。

王家禧笔下的老夫子，性格缺陷多不胜数。他愤世嫉俗，对于长毛飞之类的潮人永远看不顺眼，结果「祸不单行」；他贪小便宜，地上见到钞票必定千方百计据为己有，结果「恶有恶报」；他多管闲事，路见不平总是拔刀相助，结果「自讨苦吃」。可是，恰恰是这种贴地气的质朴面貌，让老夫子历久不衰，成为家喻户晓的老友记。在那些年无法在网上畅所欲言的世代，老夫子无异于草根民众的代言人。

从笔名的选择，到抄袭的疑云，王家禧里里外外渗透着耐人寻味的谐趣，他的故事是否可以为西九文化区带来一点启发？文化也者，既可以百分百原创，亦可以传承旧有的框架然后发扬光大，甚至兼收并蓄，部分原创，部分二创，不过最核心的关键是贴近民心，产生共鸣，成就一代又一代的传奇。

五年前的上届特首选举，网民的二次创作把唐英年描绘为老夫子，梁振英是秦先生，何俊仁是大番薯，今届又如何？如果政治人物都具备漫画世界的幽默感，促进和谐相信不会难比登天，也不会变得「莫名其妙」。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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