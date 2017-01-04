港报社评：河套科技园须惠港人，勿只为他人作嫁衣裳--明报1月4日

香港及深圳政府签订合作备忘录，将在占地87公顷的落马洲河套地区，发展「港深创新及科技园」，结束长达廿年的拖拉。协议解决了河套地区长期以来的土地业权问题，深圳政府确认，香港自回归日起拥有河套地区，科技园也将由香港科技园公司方面负责建设营运。从协议内容来看，港方是赢家，现在的关键，是特区政府必须确保项目能互利共赢，带动本地创科业发展，为香港青年和企业家创造优质就业和创业机会，不会只为他人作嫁衣裳。

河套区发展最早可追溯至回归前，因治理深圳河，将靠近落马洲的河段「裁弯取直」，导致原属于深圳方面的河套地区，变成位于深圳河以南，落入香港特区范围，国务院在1997年香港回归日颁令，规定「业权归深圳，管理权属香港」。港深讨论河套区合作多年，前特首曾荫权在2007年施政报告，就将河套区发展纳入十大基建工程，由港深双方按「共同开发、共享成果」原则磋商合作，惟因土地业权问题等分歧，一直只闻楼梯响。直至去年，深圳让步，同意河套地区属港方拥有，为双方签订今次备忘录铺平道路。

由「业权归深圳，管理权属香港」，变成无论业权还是管理权皆由港方拥有，难免令人关注深圳为何愿意让步。对此特区政府强调，今次合作不存在任何秘密交易，根据双方达成的「共同开发机制」，河套区将沿用香港特区法律和土地行政制度，虽然港深双方会成立联合专责小组，就科技园发展「提供意见」，但负责建设和营运的香港科技园附属公司，其董事会将由港方委任，话事权仍在港方。特区政府还承诺，有关地区是用作高新科技研究及文化创意，不会有住宅项目，以释除科技园沦为另一地产发展项目、成为内地人「后花园」的疑虑。另外，整个项目会以非牟利原则营运，所有盈利收益将用于河套发展区，不存在港深如何分红的问题。

观乎以上条款，对港方的确相当有利，然而以为深圳方面「卖大包」「大赠送」，恐怕也太天真。过去10多年，深圳创科业腾飞跃进，被国际媒体形容为「中国矽谷」。13年前，总部设于深圳的腾讯才在香港挂牌上市，到现在市值已超过万亿港元，成为全球四大科网公司之一；至于研发生产无人飞行器和飞行影像系统的大疆，11年前成立，现已在全球商用无人机占据领头羊地位。

去年，深圳的高新科技公司达到8000家，相比下香港去年的初创公司只有2000家，双方实力存在差距，现阶段深圳企业当有明显优势。就算深圳方面没有要求优先权或配额，相信也有足够本事大举进驻，借助香港在国际营商方面的优势，大展拳脚，反观本港有多少初创企业能利用河套科技园提升实力，开拓内地市场发展，实难预料。倘若项目最终成为内地创科企业走向国际的平台，却未能帮助本地创科企业萌芽发展，那就有失互惠互利的原意。

今时今日，一谈内地与香港融合，社会上很容易出现情绪化反应，然而无必要凡事政治化，也不应视两地合作如洪水猛兽，关键是确保细节安排符合香港利益。香港创科产业落后于人，须急起直追，与深圳合作发展河套科技园，若策略得宜，对港深双方都有好处。未来要看的，是特区政府在具体落实河套科技园发展上，能否保障港方长远利益，落实「为香港青年和企业家创造优质机会」的承诺。

特区政府打算制订措施，方便内地人才来往园区工作，可以理解，但同时亦必须鼓励进驻的内地创科企业，与本地公司合作，多聘本港青年人才；政府还应考虑向有意进驻的本港初创企业，提供税务优惠等方面的支持。特区官员透露，河套科技园具体发展规划、所需资金和时间表，迄今未有定案；惟整个项目由出资兴建基建，到具体营运皆由港方负责，政府有责任确保项目令港人受惠，不会只为他人作嫁衣裳。（完）

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