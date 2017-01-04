芝加哥期市：大豆价格继续第四天下跌，触及八个交易日最低点

以下是0118GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日 RSI 移动均值 CBOT小麦 407.00 0.50 +0.12% -0.25% 409.37 55 CBOT玉米 355.25 -0.50 -0.14% +0.92% 354.48 57 CBOT大豆 994.00 -1.00 -0.10% -1.00% 1032.36 32 CBOT稻米 9.58 -$0.03 -0.31% -0.36% $9.81 47 美国原油 52.64 $0.31 +0.59% -2.01% $51.06 50 汇率 欧元/美元 $1.040 -$0.001 -0.06% -0.56% 美元/澳元 0.7225 0.000 +0.01% +0.61% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/张若琪 审校 王兴亚/戴素萍)