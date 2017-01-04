版本:
中国
货币新闻 | 2017年 1月 4日 星期三 09:47 BJT

芝加哥期市：大豆价格继续第四天下跌，触及八个交易日最低点

以下是0118GMT报价：                                                              
 合约                       价格      变动      涨跌%      两日涨跌%    30日      RSI
                                                                        移动均值  
 CBOT小麦                   407.00    0.50      +0.12%     -0.25%       409.37    55
 CBOT玉米                   355.25    -0.50     -0.14%     +0.92%       354.48    57
 CBOT大豆                   994.00    -1.00     -0.10%     -1.00%       1032.36   32
 CBOT稻米                   9.58      -$0.03    -0.31%     -0.36%       $9.81     47
 美国原油                   52.64     $0.31     +0.59%     -2.01%       $51.06    50
 汇率                                                                             
 欧元/美元                  $1.040    -$0.001   -0.06%     -0.56%                 
 美元/澳元                  0.7225    0.000     +0.01%     +0.61%                 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 孙国玉/张若琪 审校　王兴亚/戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐