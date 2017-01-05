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亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 10:15 BJT

《香港重要政经日程》--1月5日-1月13日

================== 今日重要政经消息=================

1月5日（周四）

公布12月份香港PMI。

11:00 花旗银行＂2016香港市民置业意向调查＂发布会。

================== 近期重要政经消息=================

1月6日（周五）

公布12月份外汇储备资产数字。

09:30 五菱汽车 股东特别大会。

10:30 同仁堂国药 股东特别大会。

1月9日（周一）

11:00 林达控股 股东特别大会。

13:30 中粮肉食 在中国举行股东特别大会。

14:00 2017年香港玩具展＂台湾形象专区＂媒体发布会。

1月10日（周二）

10:45 瑞士再保险2017年亚洲保险业前景展望发布会。

15:00 戴德梁行2016年写字楼及商舖市场回顾发布会。

1月12日（周四）

迅销公布首季度业绩。

*1月13日（周五）

10:00 华人置业 股东特别大会。

15:30 小南国 股东特别大会。

14:30 盈进集团 股东特别大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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