《香港重要政经日程》--1月5日-1月13日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
================== 今日重要政经消息=================
1月5日（周四）
公布12月份香港PMI。
11:00 花旗银行＂2016香港市民置业意向调查＂发布会。
================== 近期重要政经消息=================
1月6日（周五）
公布12月份外汇储备资产数字。
09:30 五菱汽车 股东特别大会。
10:30 同仁堂国药 股东特别大会。
1月9日（周一）
11:00 林达控股 股东特别大会。
13:30 中粮肉食 在中国举行股东特别大会。
14:00 2017年香港玩具展＂台湾形象专区＂媒体发布会。
1月10日（周二）
10:45 瑞士再保险2017年亚洲保险业前景展望发布会。
15:00 戴德梁行2016年写字楼及商舖市场回顾发布会。
1月12日（周四）
迅销公布首季度业绩。
*1月13日（周五）
10:00 华人置业 股东特别大会。
15:30 小南国 股东特别大会。
14:30 盈进集团 股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。