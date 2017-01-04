《路透晚报》--1月4日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--《鸡年展望》中国银行业不良贷款升势料趋缓，监管“猛药”渐生效

中国经济放缓对银行业冲击日渐凸显，2016年监管层已开出债转股等多剂“猛药”应对不良“双升”新常态；预计在2017年，稳住资产质量和有效防控风险依然是银行主旋律，逾两万亿元规模的问题资产处置市场也将迎来更多参与者。

--中国政策：输配电价定价办法出台，明确建立独立输配电价体系--发改委

中国国家发展改革委出台输配电价定价办法，明确了建立独立输配电价体系，以提供输配电服务相关的资产、成本为基础，确定电网企业输配电业务准许收入，并分电压等级、分用户类别核定输配电价。

--中国反腐：天津市原市委代理书记、市长黄兴国严重违纪被双开--中纪委

中共中央纪委监察部网站发布公告称，天津市原市委代理书记、市长黄兴国严重违纪被开除党籍和公职。

--台湾央行：通膨压力相对温和，必要时将采取妥适货币政策--总裁

台湾央行总裁彭淮南称，台湾目前需求迟缓，通膨压力相对温和，必要时央行将采取妥适的货币政策。

【固定收益】

--中国公开市场：今日将进行200亿元逆回购，单日净回笼1,400亿元

中国央行公开市场今日进行总额200亿元人民币逆回购操作，其中七天期和14天期各100亿元，28天期继续缺席。据此计算，单日净回笼1,400亿元。

--中国货币市场：央行连续净回笼难改短期资金充裕，跨节需求暂未升温

中国央行公开市场连续两天超千亿元大额净回笼，但银行间市场短期资金充裕格局未改，回购利率亦普遍下行，七天品种大跌近40个基点（bp）；而跨春节长假的资金供给仍相对较少，不过需求也暂未明显升温。

--中国债市动态：消息淡静现券波动不大，10年国债边际稍高影响情绪

国债期现货基差收窄预期影响暂退，中国银行间债市现券波动不大，利率互换也仅有2-3个基点(bp)左右的变化。一级市场上，虽然10年期国债加权收益率与预期相差不远，但边际定位还是稍高，影响机构情绪，带动二级同期限国债收益率上涨1-2bp。

--新债招标：中国一年续发国债加权收益率2.7105%，10年3.0956%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标续发行的一年期固息国债 加权中标收益率为2.7105%，低于市场预测均值2.74%；10年期续发国债加权中标收益率为3.0956%，市场预测均值为3.08%。

--新债招标：中国农发行七年固息债利率3.83%，10年期3.85%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的七年和10年期固息债，中标利率分别为3.83%和3.85%，投标倍数为2.94倍和3.26倍。稍早该行结束招标的一年、三年和五年期固息债，中标利率分别为3.20%、3.54%和3.70%，投标倍数为2.82倍、4.25倍和4.14倍。

--中国货币市场：119家银行公布2017年同业存单发行计划，规模67,640亿

中国渤海银行、徽商银行和上海农商行等多家银行公布2017年同业存单发行计划，至此，已有119家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模67,640亿元人民币。

【外汇】

--CNH动态：离岸人民币兑美元大涨升破6.93元创两周高点，预期管理初见效

因流动性持续收紧，香港离岸人民币盘中大幅上涨，创逾两周新高，日内连续升破6.95、6.94、6.93元关口。

--中国汇市：人民币早盘缩量横盘，离岸CNH快速反弹与在岸倒挂超百点

人民币兑美元即期早盘在25个点区间缩量横盘，昨日夜盘跌幅被尽数抹平，中间价则再下破6.95关口并创八年以来新低。交易员称，中间价虽创出新低，但实际跌幅仍非常有限，在美元指数突破当前整固平台前，人民币料仍持稳，避免进一步刺激购汇情绪。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指放量收创近一个月新高，汇率企稳令风险偏好上升

中国股市沪综指收市放量续涨，创下近一个月新高。分析师指出，今年伊始人民币汇率企稳，股市一大忧虑因素得到缓解，投资者风险偏好有所上升；继昨日一根中阳线，大盘在白酒和新能源股等题材股的拉动下，继续反弹之路，成交放大。

--中国钢铁：去年前11月99家大中型钢企实现利润331亿元，同比扭亏为盈--钢协

中国钢铁工业协会信息显示，2016年1-11月，99家大中型钢铁企业累计实现销售收入25,098.27亿元人民币，同比下降4.36%；累计实现利润331.46亿元，较去年同期亏损529.06亿元的情况大幅好转。

--中国个股：浦发银行去年实现净利530.99亿元，同比增4.93%--业绩快报