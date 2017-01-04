韩国金融市场：韩元因美元走强而趋弱，韩股表现震荡

“全球不是只有美国经济在增长。韩国出口已显露复苏迹象，中国的工厂活动升温，今
天公布的日本经济数据也很乐观，”现代期货外汇分析师Jung Sung-yoon说。
正面的全球经济数据应能鼓励风险偏好，将美元/韩元涨势限制在1,210以下，Jung说。
韩国股市走势震荡，因国内机构卖出韩股，抵消了外资买盘和择优性买盘。
韩国综合股价指数(KOSPI) 报2,043.98点，几近持平于上日收盘。
外资可望连续第六日买入韩股，今日接近中午时净买入586亿韩元韩股。
SK海力士 跌1.6%。
下跌和上涨个股数量大致相当，分别为398和387支。
三年期3月公债期货 微跌0.01点至109.62。
0254GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,208.3 1,203.5
日圆/韩元 10.2330/07 10.2387
韩国公债期货 * 109.62 109.63
韩国综合股价指数 2,043.98 2,043.9
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(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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(编译/审校 郑茵/艾茂林/龚芳)