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亚洲 | 2017年 1月 4日 星期三 11:32 BJT

韩国金融市场：韩元因美元走强而趋弱，韩股表现震荡

“全球不是只有美国经济在增长。韩国出口已显露复苏迹象，中国的工厂活动升温，今
天公布的日本经济数据也很乐观，”现代期货外汇分析师Jung Sung-yoon说。
    
    正面的全球经济数据应能鼓励风险偏好，将美元/韩元涨势限制在1,210以下，Jung说。
    
    韩国股市走势震荡，因国内机构卖出韩股，抵消了外资买盘和择优性买盘。
    
    韩国综合股价指数(KOSPI) 报2,043.98点，几近持平于上日收盘。
    
    外资可望连续第六日买入韩股，今日接近中午时净买入586亿韩元韩股。
    
    SK海力士 跌1.6%。
    
    下跌和上涨个股数量大致相当，分别为398和387支。
    
    三年期3月公债期货 微跌0.01点至109.62。    
     
                                0254GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,208.3       1,203.5
    日圆/韩元       10.2330/07       10.2387
    韩国公债期货 *          109.62        109.63
    韩国综合股价指数     2,043.98       2,043.9
    ---------------------------------------------------
    
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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    韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选            
    

 (编译/审校 郑茵/艾茂林/龚芳)
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