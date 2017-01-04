中国货币市场：央行连续净回笼难改短期资金充裕，跨节需求暂未升温

路透上海1月4日 - 中国央行公开市场连续两天超千亿元大额净回笼，但银行间市场周三短期资金充裕格局未改，回购利率亦普遍下行，七天品种大跌近40个基点（bp）；而跨春节长假的资金供给仍相对较少，不过需求也暂未明显升温。
交易员并指出，预计资金面的轻松时光不会维持太久，下周起机构春节备付的步伐就会逐步加快，流动性需求未来两周将进入季节性高峰期，而央行亦会及时出手按需满足市场的缺口。
“今天隔夜还是非常宽松的，一早上就被各种出钱塞满啦，难得有了翻身做主人的感觉，跨年（春节）需求在增加，但还远未到高峰呢，”北京一基金公司交易员称。
中国今年春节假期为1月27日至2月2日。
华东一银行交易员表示，七天以内资金都相当充裕，隔夜供给更堪比泛滥，所以央行连续净回笼影响也不是很大；不过相对于短期品种，长期资金价格下行幅度较为有限，比如三个月期及以上同业存单的发行利率，表明市场对未来流动性预期依旧不算乐观。
她并认为，下周起春节资金备付的压力就将明显上升，“其实也不会松太久，大家也都是这么预期的，现在这个跨年（春节）的价格估计还得上。”
央行公开市场今日进行200亿元人民币逆回购操作，七天期和14天期各半，28天期继续缺席；据此计算，单日净回笼1,400亿元。周一公开市场则为净回笼1,550亿元。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
质押式回购加权平均利率
其中：隔夜 2.1107 2.1259 -1.52
七天 2.2871 2.6709 -38.38
14天 2.4659 2.5052 -3.93
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.5200 3.5150 0.50
七天 3.2700 3.2800 -1.00
14天 3.2550 3.5000 -24.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.1300 2.1500 -2.00
七天 2.5600 2.7000 -14.00
14天 2.6600 2.6700 -1.00
Shibor
其中:隔夜 2.1720 2.2090 -3.70
七天 2.5450 2.5890 -4.40
三个月 3.2912 3.2813 0.99
备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)
(发稿 边竞; 审校 张喜良)