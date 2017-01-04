中国汇市：人民币早盘缩量横盘，离岸CNH快速反弹与在岸倒挂超百点

* 人民币早盘缩量横盘，中间价则创逾八年半新低

* 购汇力量偏强，大行持续提供美元流动性

* 人民币料仍持稳，避免进一步刺激购汇情绪

* 离岸人民币流动性紧张，离岸即期与在岸出现倒挂

路透北京1月4日 - 人民币兑美元即期 周三早盘在25个点区间缩量横盘，昨日夜盘跌幅被尽数抹平，中间价则再下破6.95关口并创八年以来新低。交易员称，中间价虽创出新低，但实际跌幅仍非常有限，在美元指数突破当前整固平台前，人民币料仍持稳，避免进一步刺激购汇情绪。

他们并指出，客盘购汇需求仍较强，大行持续提供美元流动性，确保汇价稳定在6.9550元附近；离岸人民币流动性仍非常紧张，早盘离岸CNH快速反弹，与在岸汇价出现超100点的倒挂，这料会减少内购外结的投机操作。

“购汇力量还是偏多，在（美元兑人民币）6.9550下方的时候大家都觉得很high，一度是有外资行站里面不退的。”一中资银行外汇交易员称。

北京时间12:10，人民币兑美元 即期报6.9551元,上日收报6.9557元，夜盘终报6.9628元。今日人民币兑美元中间价 报6.9526元，上日为6.9498元。人民币兑美元即期成交额 为121.25亿美元，上日半日为162.52亿美元。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率仍维持在高位；其中隔夜HIBOR 回落81个基点至16.94767%；但一周期HIBOR 继续上涨52个基点至15.05433%。另外离岸人民币隔夜掉期隐含利率 周三仍维持在15%上方。

全球汇市方面，美元周三重又升向14年高位，因美国公债收益率恢复升势，助美元兑避险日圆一臂之力。目前投资者对风险资产有强烈偏好。美元指数 升0.1%至103.30。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.277元, 上日尾盘为7.2955元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.9415元, 与在岸即期价差倒挂136点，上一交易日尾盘报6.9589元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9554，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.2372、5.8969和8.5111。