欧洲经济指标预测--1月5日-1月12日****

中国债市动态：现券及国债期货早盘窄幅震荡，人民币升值提振情绪
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月2日当周 1月5日(四) 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -- -0.2% (较上年同期) 持平 -0.3% 0900 意大利公共预算赤字与GDP之比 第三季 -- 0.20% 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 12月 54.7 55.2 1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 +0.1% +0.8% (较上年同期) -0.1% -0.4% 1月5-13日 0930 英国抵押贷款利率 12月 -- 4.2% 1月6日(五) 0700 德国工业订单(较前月) 11月 -2.3% +4.9% 0700 德国实质零售销售(较前月) 11月 -0.6% +2.4% (较上年同期) -- -1.0% 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 11月 -- 赤字35 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 11月 逆差49 逆差52 进口(亿欧元) -- 419.38 出口(亿欧元) -- 367.36 1000 欧元区零售销售(较前月) 11月 -0.4% +1.1% (较上年同期) -- +2.4% 1000 欧元区企业景气指数 12月 0.44 0.42 经济景气指数 106.8 106.5 工业景气指数 负0.6 负1.1 服务业景气指数 12.2 12.1 消费者信心指数终值 负5.1 负6.1 消费者通胀预期指数 -- 6.3 生产者通胀预期指数 -- 4.8 1月9日当周 1月9日(一) 0700 德国工业生产(较前月) 11月 -- +0.3% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 11月 -- +0.5% 进口(较前月) -- +1.3% 贸易收支(亿欧元) -- 顺差205 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 11月 -- -0.5% 0830 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 -- +0.2% (较上年同期) 截至12月的三个月 -- +6.0% 0900 意大利失业率 11月 -- 11.6% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 -- 10.0 1000 欧元区失业率 11月 -- 9.8% 1月10日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 12月 -- +0.6% 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 12月 -- 3.3% (经季节调整) -- 3.3% 0745 法国工业生产(较前月) 11月 -- -0.2% 1月11日(三) 0930 英国建筑业产出(较前月) 11月 -- -0.6% (较上年同期) -- +0.7% 0930 英国工业生产(较前月) 11月 -- -1.3% (较上年同期) -- -1.1% 制造业产出(较前月) -- -0.9% (较上年同期) -- -0.4% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 11月 -- 逆差15.98 全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差97.11 1月12日(四) 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 -- 持平 (较上年同期) -- +0.7% 0900 德国国内生产总值(GDP) 2016年 +1.6% +1.6% 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 11月 -- 持平 (经工作日调整，较上年同期) -- +1.3% 1000 欧元区工业生产(较前月) 11月 -- -0.1% (较上年同期) -- +0.6% 1月12-17日 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 12月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.8% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 戴素萍)
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。
路透上海5月25日 - 中国银行间市场周四资金面整体仍偏松，不过早盘隔夜回购加权利 率跌幅均较上日放缓，七天转升。交易员表示，跨月资金需求有所升温，月末及端午小长假 在即，连续宽松数日的短期流动性或趋收敛。 上海一券商交易员称，隔夜资金价格变化不大，七天期品种今起跨月，需求上升明显， “量上去了，利率目前还看上去的不多。” “存款类机构有限价，小银行借七天可能有点压力；但总体来说要跨月也不难借，我们 想出点贵的还出不了呢，”上海一险资交易员称。 华北一银行交易员认为，“这次跨月还好吧，现在大家主要怕的是跨季。” 中国央行公开市场周四将进行总额700亿元人民币的逆回购操作，完全对冲当日到期量 ，结束此前两日净回笼。其中七天期600亿元，14天期100亿元，中标利率持平。 上述券商交易员指出，今日公开市场操作中，七天逆回购比重明显上升，有助于满足市 场的跨月流动性需求。不过这也并不值得市场乐观，“虽然没再回笼了，毕竟也没投放”。 Shibor(上海银行间同业拆放利率)方面
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。