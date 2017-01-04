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市场报道 | 2017年 1月 5日 星期四 07:46 BJT

****欧洲经济指标预测--1月5日-1月12日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                     公布时段       预估值      前值
    
    1月2日当周
    
    1月5日(四)
    0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)            12月         --      -0.2%
                                (较上年同期)                    持平     -0.3%
    0900 意大利公共预算赤字与GDP之比               第三季        --      0.20%
    0930 英国Markit/CIPS服务业PMI                   12月        54.7      55.2
    1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)          11月       +0.1%     +0.8%
                                  (较上年同期)                 -0.1%     -0.4%
    
    1月5-13日
    0930 英国抵押贷款利率                            12月        --       4.2%
    
    1月6日(五)
    0700 德国工业订单(较前月)                       11月       -2.3%     +4.9%
    0700 德国实质零售销售(较前月)                   11月       -0.6%     +2.4%
                         (较上年同期)                            --      -1.0%
    0745 法国经常帐收支(亿欧元)                     11月         --     赤字35
    0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)             11月      逆差49    逆差52
              进口(亿欧元)                                       --     419.38
              出口(亿欧元)                                       --     367.36
    1000 欧元区零售销售(较前月)                     11月       -0.4%     +1.1%
                       (较上年同期)                              --      +2.4%
    1000 欧元区企业景气指数                         12月        0.44      0.42
               经济景气指数                                    106.8     106.5
               工业景气指数                                    负0.6     负1.1
               服务业景气指数                                　 12.2      12.1
               消费者信心指数终值                              负5.1     负6.1
               消费者通胀预期指数                                --        6.3
               生产者通胀预期指数                                --        4.8 
    
    1月9日当周
    
    1月9日(一)
    0700 德国工业生产(较前月)                        11月          --      +0.3%
    0700 德国经季节调整出口(较前月)                  11月          --      +0.5%
                       进口(较前月)                                --      +1.3%
                       贸易收支(亿欧元)                            --    顺差205
    0815 瑞士零售销售(较上年同期)                    11月          --      -0.5% 
    0830 英国Halifax房价指数(较前月)                 12月          --      +0.2%
                        (较上年同期)     截至12月的三个月          --      +6.0%
    0900 意大利失业率                                11月          --      11.6%
    0930 欧元区Sentix投资者信心指数                   1月          --       10.0
    1000 欧元区失业率                                11月          --       9.8%
    
    1月10日(二)
    0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 12月          --      +0.6%
    0645 瑞士失业率(未经季节调整)                    12月          --       3.3%
                     (经季节调整)                                  --       3.3%
    0745 法国工业生产(较前月)                        11月          --      -0.2%
    
    1月11日(三)
    0930 英国建筑业产出(较前月)                      11月          --      -0.6%
                       (较上年同期)                                --      +0.7% 
    0930 英国工业生产(较前月)                        11月          --      -1.3%
                 (较上年同期)                                      --      -1.1%
             制造业产出(较前月)                                    --      -0.9%
                       (较上年同期)                                --      -0.4%
    0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)            11月          --  逆差15.98
             全球商品贸易收支(亿英镑)                              --  逆差97.11
    
    1月12日(四)
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    12月终值          --       持平
                                 (较上年同期)                      --      +0.7%
    0900 德国国内生产总值(GDP)                     2016年        +1.6%     +1.6%
    0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月)          11月          --       持平
                       (经工作日调整，较上年同期)                  --      +1.3%
    1000 欧元区工业生产(较前月)                      11月          --      -0.1%
                   (较上年同期)                                    --      +0.6% 
    
    1月12-17日
    0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月)              12月          --      +0.1%
                           (较上年同期)                            --      +0.8%
    (完)
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 王兴亚；审校 戴素萍)
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