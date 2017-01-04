重温稿-《中国新债预测》国开行五期债定位稍高于二级，机构需求料一般

* 招标品种：国开行3/5/10年增发债；7/20年新发债 * 期限及招标金额：3/5年：各60亿元；7年：50亿元；10年：90亿元；20年：40亿元 * 招标时间：3/5/7年：1月5日（周四）14:30-15:30；10/20年：14:30-16:10 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.50%-3.57%；3.60%-3.67%；3.80%-3.85%；3.70%-3.76%；4.01%-4.07% * 预测均值：3.52%、3.63%、3.83%、3.74%、4.04% 路透上海1月4日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行三、五、七、10和20年 五期固息债。路透调查显示，现券震荡偏弱，今日招标的国债和农发债亦显示机构需求较一 般，料明日国开行五期债定位稍高二级，收益率（利率）预测均值分别为3.52%、3.63%、3. 83%、3.74%和4.04%。 “二级收益率还在往上走，估计国开(新债结果)会比二级都高1-2个基点吧，下午的农 发（债）也需求一般。”上海一银行交易员称。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七、10 和20年最新收益率为3.5280%、3.6417%、3.8057%、3.6994%和4.0156%。 农发行下午招标的一年、三年和五年期固息债，中标利率分别为3.20%、3.54%和3.70% ，投标倍数为2.82倍、4.25倍和4.14倍；七年和10年期固息债，中标利率为3.83%和3.85%， 投标倍数为2.94倍和3.26倍。 国开行上述五期债中，三年、五年和10年期分别为该行2016年第15期 、第18期 和第13期 增发债，票面利率2.65%、3.43%和3.05 %；七年和20年期品种则为该行2017年第一期和第二期新发债。 具体发行条款如下： 2016年第15、18和13期增发债以及2017年第1、2期新发债 ----------------------------------------------------------------- 发行上限 3/5年：60亿元；7年：50亿元 10年：90亿元；20年：40亿元 期限/计息方式 3/5/7/10/20年固息 招标时间 3/5/7年：1月5日14:30-15:30 10/20年：14:30-16:10 招标方式 单一利率/价格(荷兰式) 缴款日 1/9 起息日 3年：2016年10月20日；5年：2016年12月8日；10年：2016年8月25日 7/20年：1月9日 分销期 1/6-1/9 上市日 1/11 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%； 5/7年：0.10%；10年：0.15%；20年：0.20% ----------------------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)