《分析师观点》台湾12月CPI低于预期，通膨温和料央行上半年按兵不动

路透台北1月5日 - 台湾主计总处周四公布，2016年12月消费者物价指数(CPI)较上年同 期升1.70%，低于市场预期的2.11%。 12月CPI经季调后较上月则跌0.11%，当月趸售物价指数(WPI)较上年同期升1.41%，核心 CPI较上年同期增0.81%。 2016年CPI为升1.40%。 以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)： 12月 11月 CPI（较上年同期） +1.70 +1.97 路透调查（较上年同期） +2.11 -- CPI（较上月，经季节调 -0.11 +0.29 整） 核心CPI（较上年同期） +0.81 +0.84 WPI（较上年同期） +1.41 -0.32R 注：R代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。 **市场评论** --元大投顾全球投资处首席经济学家 陈森林： 由于12月蔬果价格跌幅大于预期，使得12月CPI年增率略从波段高位滑落，目前市场聚 焦政府新政策“一例一休”对物价的影响，目前预估其对物价的影响数约0.3%，因此推估今 年CPI年增率为1.3%，若加计国际油价上涨因素的话，今年全年也顶多来到1.6%，距离2%仍 有一段距离，该政策应不致于影响央行利率决策，上半年央行应该会维持利率不变。 --台新投顾分析师 王凯民： 12月蔬果价格有明显降幅，因此缓和物价涨幅，但因国际油价去年基期较低，使得12月 CPI年增率还是偏高，反观核心CPI年增率则仍属温和，至于“一例一休”虽可能造成企业成 本上升，最近厂商陆续出现调价的情况，仍须关注是否只为短期部分厂商涨价效应，暂难看 出对物价的影响，预计央行下半年应该比较有机会升息。 **市场反应** --此数据在台湾汇市盘前时间公布，台币兑美元 上日收跌1.5分，报32.260。 --台湾加权股价指数 周三收涨0.15%，至9,286.96点。 --指标10年期公债105/11期 殖利率周三收低2.36基点报1.1200%。 **相关连结** --参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/) --参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/) **相关背景** --台湾央行12月底决议将官方利率维持不变在1.375%，连续两季按兵不动。 --台湾官方11月预估2016年经济成长率上修至1.35%(原估为成长1.22%)，通膨率上修至 1.31%(原估为成长1.12%)；并估2017年经济成长率为1.87%，通膨率为0.75%。(完) 参看台湾消费者物价指数新闻，请点选 参看台湾进出口数据新闻，请点选 参看台湾经济数据相关新闻，请点选 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)