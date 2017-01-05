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亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 09:03 BJT

《分析师观点》台湾12月CPI低于预期，通膨温和料央行上半年按兵不动

路透台北1月5日 - 台湾主计总处周四公布，2016年12月消费者物价指数(CPI)较上年同
期升1.70%，低于市场预期的2.11%。 
    
    12月CPI经季调后较上月则跌0.11%，当月趸售物价指数(WPI)较上年同期升1.41%，核心
CPI较上年同期增0.81%。
    
    2016年CPI为升1.40%。

    以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
                               12月               11月
 CPI（较上年同期）             +1.70              +1.97
 路透调查（较上年同期）        +2.11               --
 CPI（较上月，经季节调         -0.11              +0.29
 整）                                       
 核心CPI（较上年同期）         +0.81              +0.84
 WPI（较上年同期）             +1.41             -0.32R
    注：R代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。
    
    
    **市场评论** 
    
    --元大投顾全球投资处首席经济学家 陈森林：
    由于12月蔬果价格跌幅大于预期，使得12月CPI年增率略从波段高位滑落，目前市场聚
焦政府新政策“一例一休”对物价的影响，目前预估其对物价的影响数约0.3%，因此推估今
年CPI年增率为1.3%，若加计国际油价上涨因素的话，今年全年也顶多来到1.6%，距离2%仍
有一段距离，该政策应不致于影响央行利率决策，上半年央行应该会维持利率不变。
    
    --台新投顾分析师 王凯民：
    12月蔬果价格有明显降幅，因此缓和物价涨幅，但因国际油价去年基期较低，使得12月
CPI年增率还是偏高，反观核心CPI年增率则仍属温和，至于“一例一休”虽可能造成企业成
本上升，最近厂商陆续出现调价的情况，仍须关注是否只为短期部分厂商涨价效应，暂难看
出对物价的影响，预计央行下半年应该比较有机会升息。 
 
    **市场反应**
    --此数据在台湾汇市盘前时间公布，台币兑美元 上日收跌1.5分，报32.260。
    --台湾加权股价指数 周三收涨0.15%，至9,286.96点。   
    --指标10年期公债105/11期 殖利率周三收低2.36基点报1.1200%。

    **相关连结**
    --参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
    --参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

    **相关背景**
    --台湾央行12月底决议将官方利率维持不变在1.375%，连续两季按兵不动。 
    --台湾官方11月预估2016年经济成长率上修至1.35%(原估为成长1.22%)，通膨率上修至
1.31%(原估为成长1.12%)；并估2017年经济成长率为1.87%，通膨率为0.75%。(完)

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 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)
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