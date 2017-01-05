重温稿--台湾货币市场：短率持稳，提存期首日资金平稳宽裕

* 提存期首日资金宽裕 * 央行刻意宽松料令农历年关平稳度过 * 短票量少，缺口不大 * 公债附买回利率也稳于低位 记者 高洁如 路透台北1月4日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人员指出，今日是1月提存 期的首日，市场资金大致宽裕，尤其是央行刻意维持资金宽松，预料本月稍晚的农历年关应 可平稳度过。 交易员表示，虽然大型银行在昨日起暂停拆出，不过新的提存期一开始，不少大的公股 银行重新加入拆借行列，供给变多；反而是资金的需求面大幅减少，使得供需失衡。 〞央行的宽松抵销了农历年的紧缩因素，〞一位本地商银交易员表示。 他们认为，1月央行减收一年定存单600亿，每月300亿台币两年定存单也暂停发行，合 计共减发900亿台币的定存单，这将挹注市场。此外，外商银近期资金水位也有走高迹象， 也令资金面愈发宽裕。 不过也有大型银行认为，农历年关本是资金需求高峰，以目前的宽裕情况猜测年关资金 恐怕失真，未来仍将保守应对。 因应农历年新钞需求，台湾银行从2016年12月28日起至2017年1月16日陆续排定银行提 领新钞。根据央行统计，1月3日的通货发行数为1兆(万亿)9,381亿余台币，较上日约增加14 8.28亿。 本地时间18:02 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.260 32.245 台湾加权股价指数<.TWII 9,286.96 9,272.88 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.172% 0.171% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.171-0.250% 0.170-0.230% --一周拆款利率区间 0.173-0.440% 0.170-0.450% --两周拆款利率区间 0.173-0.400% 0.175-0.420% **短票利率持平** 短票方面，票券商交易员指出，资金宽裕，今日有意承做买断短票的很多，但无法如数 满足。 〞所有的短票都是昨天下午就框完，今早要加做的都没有了。〞一位票券商主管说。 另一位票券商交易员则表示，目前央行维持宽松，市场资金供应顺畅，利率的波动应会 相当有限，就怕市场对利率走升预期心理较强，影响了资金供给。 今日农历年前自保短票利率承作区间高位走低，主要在0.38-0.40%，上日在0.38-0.50% ；跨农历年自保短票利率承作区间主要成交在0.42%左右，高位渐少。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.410%，区间在0.38-0.50%， 成交金额19.03亿台币；前日加权平均利率为0.380%，区间在0.35-0.40%，成交金额19.05亿 台币。 台湾央行周三发行3,115.5亿台币定存单，较今日到期定存单金额2,108亿台币，发行余 额增1,007.5亿台币。周四央行存单到期则为1,259.2亿、周五则是1,757亿台币。 拆款中心资料 显示，周三银行超额准备为442亿台币，累计超额准备为442亿台币 、加计前期1%的超额准备为2,079亿台币。 **RP利率稳于区间** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，市场资金维持与上日相似的宽松水位，虽 然缺口不大，客户端倒也没有强烈的需求，债券附买回利率大致持稳于0.30-0.32%的区间； 然虽资金宽裕，往下跌破0.30%的机会也不大。 〞现在还在月初，月初的到单很少，〞一位大型证券商交易员表示。 明日紧缩因素有远传52亿公司债交割；而周五则有800亿台币的公债还本。 今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率持平在0.30-0.32%；公司债附买回利率持平 在0.40-0.42%；跨农历年后的公债成交同上日在0.33-0.36%，公司债则落在0.44-0.46%。年 后落点成交较少。 票券商方面利率变化不大，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率参考区间在 0.23-0.28%；而跨农历年后公债参考利率在0.30-0.36%；公司债利率主要成交在0.34-0.42% ，上日在0.35-0.42%。(完) (审校 曾祥进)