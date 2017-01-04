纽约期市：原糖触及一个半月高位，咖啡和可可上涨

路透纽约/伦敦1月4日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三延续涨势，至一个半月高位，因对全球第二大出产国印度甘蔗供应不足的担忧持续。咖啡上涨，因主要出产国巴西和越南货币走坚。
可可上涨，跟随软商品市场普涨势头。
洲际交易所(ICE)现货月原糖期货 收涨0.38美分，或1.9%，报每磅20.89美分，略低于日内高位20.94美分，这是11月16日来最高。
这是原糖第六日连涨，周二升幅超过5%，因当天一糖业组织表示，印度马哈拉施特拉邦有20多家糖厂暂停压榨，因甘蔗供应不足。
“这是基本面问题。市场已预期(供应不足)，但印度的报告巩固了这预期，”荷兰合作银行分析师Carlos Mera说。
白糖期货 收升7.30美元，或1.3%，收于每吨550.20美元，此前触及11月16日来最高551.40。
3月阿拉比卡咖啡 收涨4.4美分，或3.20%，报每磅1.418美元，为12月22日来最高。
3月罗布斯塔咖啡 收升41美元，或1.9%，报每吨2,165美元，为11月17日来最高。
两个咖啡场市场得到支撑，因最大咖啡出产国的货币强劲，令出口商不愿在美元计价的国际市场卖出咖啡。
纽约3月可可 收升71美元，或3.3%，报每吨2,237美元。3月伦敦可可 收涨49英镑，或2.8%，报每吨1,806英镑。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)