《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月4日

中国债市动态：现券及国债期货早盘窄幅震荡，人民币升值提振情绪
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 90.51 +1.91 +2.16 2746343
京东 25.85 +0.03 +0.12 7842936
新浪 63.88 +2.01 +3.25 1041160
搜狐 36.76 +1.22 +3.43 497577
网易 218.70 +0.54 +0.25 1120458
百度 171.96 +3.66 +2.17 2030792
台湾
台湾积体电路 29.30 -0.01 -0.03 1173583
联电 1.76 -0.02 -1.12 190810
日月光 5.11 +0.02 +0.39 116901
矽品精密 7.24 +0.00 +0.00 233850
和信超媒体 2.86 +0.00 +0.00 7843
友达 3.63 -0.02 -0.55 200681
中华电信 31.86 +0.17 +0.54 104178
台湾国际航电 49.83 +0.64 +1.30 1524924
香港
中国移动 53.41 +0.54 +1.02 116599
中国联通 11.77 +0.01 +0.09 74916
中国电信 47.36 +0.43 +0.92 9429
中芯国际 7.55 -0.01 -0.13 69207
电讯盈科 5.50 +0.05 +0.92 2348
(完)
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路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。
路透上海5月25日 - 中国银行间市场周四资金面整体仍偏松，不过早盘隔夜回购加权利 率跌幅均较上日放缓，七天转升。交易员表示，跨月资金需求有所升温，月末及端午小长假 在即，连续宽松数日的短期流动性或趋收敛。 上海一券商交易员称，隔夜资金价格变化不大，七天期品种今起跨月，需求上升明显， “量上去了，利率目前还看上去的不多。” “存款类机构有限价，小银行借七天可能有点压力；但总体来说要跨月也不难借，我们 想出点贵的还出不了呢，”上海一险资交易员称。 华北一银行交易员认为，“这次跨月还好吧，现在大家主要怕的是跨季。” 中国央行公开市场周四将进行总额700亿元人民币的逆回购操作，完全对冲当日到期量 ，结束此前两日净回笼。其中七天期600亿元，14天期100亿元，中标利率持平。 上述券商交易员指出，今日公开市场操作中，七天逆回购比重明显上升，有助于满足市 场的跨月流动性需求。不过这也并不值得市场乐观，“虽然没再回笼了，毕竟也没投放”。 Shibor(上海银行间同业拆放利率)方面
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