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亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 06:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月4日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 90.51 +1.91 +2.16 2746343

京东 25.85 +0.03 +0.12 7842936

新浪 63.88 +2.01 +3.25 1041160

搜狐 36.76 +1.22 +3.43 497577

网易 218.70 +0.54 +0.25 1120458

百度 171.96 +3.66 +2.17 2030792

台湾

台湾积体电路 29.30 -0.01 -0.03 1173583

联电 1.76 -0.02 -1.12 190810

日月光 5.11 +0.02 +0.39 116901

矽品精密 7.24 +0.00 +0.00 233850

和信超媒体 2.86 +0.00 +0.00 7843

友达 3.63 -0.02 -0.55 200681

中华电信 31.86 +0.17 +0.54 104178

台湾国际航电 49.83 +0.64 +1.30 1524924

香港

中国移动 53.41 +0.54 +1.02 116599

中国联通 11.77 +0.01 +0.09 74916

中国电信 47.36 +0.43 +0.92 9429

中芯国际 7.55 -0.01 -0.13 69207

电讯盈科 5.50 +0.05 +0.92 2348

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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