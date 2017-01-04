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市场报道 | 2017年 1月 5日 星期四 06:19 BJT

《美国重要政经日程》－1月5日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布一周初请失业金数据

1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周抵押贷款利率

1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1600 - EIA公布一周石油库存及产出数据(因1月2日联邦假期而从周三延后一天)

1600 - 财政部宣布标售三个月和六个月期国库券；以及三年期、10年期与30年期公债

2100后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2100 - 农业部公布一周全球棉花价格

2130 - 美联储公布一周资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
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